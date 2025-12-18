Atlante logró su cometido de volver a la Primera División mediante la compra del certificado de afiliación de Mazatlán FC, pero al parecer, no es el único equipo de la Liga de Expansión que quiere llegar a la Liga MX toda vez que Morelia buscaría alcanzar el máximo circuito por la misma vía, pero llevándose la franquicia que actualmente se encuentra en Puebla.

Según la información conjunta de Pedro Antonio Flores y Antonio Camacho, Morelia ya habría puesto una oferta sobre la mesa en la persona de José Luis Higuera para comprar la franquicia de Puebla. Un grupo importante de inversores respaldaría a los Canarios, que quieren volver a tener Primera División en su ciudad a sabiendas de que el camino hacia la Liga MX mediante lo deportivo es más que complicado.

“José Luis Higuera ofertó por Puebla, quiere llevarse la franquicia a Morelia. Atlético Morelia busca regresar a Primera División con base en compra de franquicia. El detalle es si Puebla, el gobierno o la misma situación del dueño del equipo, quiera que se lo lleven a la ciudad de Morelia, pero hubo un grupo de inversionistas fuertes que busca comprar la franquicia de Puebla para llevársela a Primera División”, comentó el periodista Antonio Camacho.

Cinco años sin Morelia en Primera División

Hace cinco años, Morelia se despidió de la Primera División. El torneo Clausura 2020 de la Liga MX fue el último que los entonces Monarcas disputaron y tiene la particularidad de que esa campaña no se concluyó debido a que después de la décima jornada, el certamen se suspendió por el creciente brote de Covid-19 en México.

En esa pausa para que la actividad futbolística regresara, se confirmó que la franquicia de Morelia se iría a Mazatlán, lo que desató la molestia de la afición purépecha que veía como se llevaban a su escuadra. Ahora, los Canarios, con otros dirigentes, quieren volver a verse en la Primera División y por eso lanzaron la oferta para adquirir a Puebla.

Con el paso del tiempo, el futbol volvió a tierras michoacanas, pero con la Liga de Expansión. Atlético Morelia es actualmente el equipo de la ciudad y en la categoría de plata del futbol mexicano solamente ha podido ganar un torneo, el Clausura 2022.

Así le fue a Atlético Morelia en el Apertura 2025

Al terminar el Apertura 2025 de la Liga de Expansión, Atlético Morelia se colocó en el séptimo lugar de la clasificación general, posición que le permitió meterse a la Liguilla y contra pronóstico, eliminó al sublíder Cancún FC.

Atlético Morelia llegó hasta semifinales en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión y fueron eliminados por Irapuato. Así, despidieron un semestre más en la categoría de plata del balompié nacional.

Hoy, la afición en Morelia seguramente se ilusionará con el posible regreso al máximo circuito de su equipo, aunque al menos por ahora, no hay certeza de si en verdad puede tomar forma la negociación para que Puebla se vaya a Michoacán.