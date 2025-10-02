El mundo está conociendo el talento de Gilberto Mora. Su participación en el Mundial Sub-20 lo ha llevado a estar cerca de superar un increíble récord a Lamine Yamal.

Y es que en este Mundial Sub-20, Gilberto Mora la está rompiendo con apenas 16 años. Algo similar le sucedió a Lamine Yamal.

Estos dos jugadores tienen varias similitudes. Ambos debutaron cuando apenas tenía 15 años, su futbol fue precoz, también fueron seleccionados por su equipo mayor.

Además, tanto Mora como Lamine ganaron su torneo continental (Eurocopa y Copa Oro) siendo figuras y con una gran diferencia de edad. Parecen destinados para la grandeza.

Gilberto Mora está por superar un impresionante récord que le pertenece a Lamine Yamal

Como vimos, Gilberto Mora la está rompiendo en el Mundial de Clubes, tanto que está muy cerca de superar un récord que dejó Lamine Yamal.

Resulta que hay muy pocos futbolistas con más de 6 de goles. Lamine Yamal dejó 7 con el Barcelona y España. Actualmente, Gilberto Mora ya lo empató, y podría superarlo en estos días.

El problema es que al mexicano solo le quedan 12 días si quiere pasar al español, pues el 14 de octubre cumple 17 años. Si se lo pregunta, los que más anotaciones tienen son:

Pelé: 41 goles

41 goles Lukaku: 19 goles

Ronaldo: 12 goles

Mora y Yamal: 7 goles

Lamine Yamal con el Trofeo Kopa (Thibault Camus / AP)

Prensa española se rinde ante Gilberto Mora

Apenas van 2 partidos de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, y el más joven del equipo, Gilberto Mora, es el que más ha destacado. Bueno, no es casualidad, ya lo hizo en la Copa Oro.

En el primer partido dejó una asistencia contra Brasil, y en el segundo contra España marcó doblete. Es por eso que en el país europeo le dedicaron unas palabras varios medios:

"La Rojita salió convencida ante México de que ganar la Copa del Mundo Juvenil todavía es posible, pero se topó con Gilberto Mora, un chico de 16 años que se está destapando como la gran figura del torneo“, publicó el Diario AS.

En Estadio Deportivo se puede leer lo siguiente: "Gilberto Mora frustra la remontada de España que inició un golazo de Pablo García"