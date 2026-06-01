Matías Almeyda fue presentado de manera oficial como entrenador de Rayados y se comprometió a tener un equipo protagonista que conecte con la gente que es aficionada del Monterrey.

Después de algunos días de haber sido anunciado como entrenador de Rayados, Matías Almeyda se puso oficialmente la chamarra del Monterrey para iniciar una nueva etapa como entrenador.

Matías Almeyda regresa a la Liga MX con Rayados (@Rayados )

Almeyda confía en el proyecto de Rayados

En su presentación como entrenador de Rayados, Matías Almeyda valoró el proyecto que existe en el equipo regio, en el cual confía y espera llevarlo a lo máximo.

Sin hablar de títulos, pero sí de trabajo, Almeyda aceptó que no tiene una fórmula mágica para hacer a Rayados un equipo poderoso de inmediato.

“No soy un mago, no hay varita mágica. Vengo a plantar un equipo que tenga identidad de juego, poniéndonos la camiseta para que esto salga bien” Matías Almeyda, entrenador de Rayados

Busca que Rayados levante al aficionado del Monterrey

Matías Almeyda tiene claro a qué clase de equipo llega. Rayados, uno de los equipos más poderosos en lo económico, pero al que los títulos se le han negado recientemente en la Liga MX.

Así que el Pelado quiere hacer “un equipo que levante a nuestra gente, que sienta orgullosa de los jugadores”.

“Conozco una sola manera, soy entrenador que cree en el trabajo del equipo. Vengo a ser parte de un proyecto, que voy a tomar decisiones desde el lado futbolístico e intentar transmitir lo que significa para mi el futbol a cada jugador” Matías Almeyda, entrenador de Rayados

¿Cuál será el sello de Rayados con Matías Almeyda?

El sello de Rayados con Matías Almeyda como entrenador será un equipo que respete al escudo, “con la pasión para enfrentar al rival, mentalidad ganadora y ser conscientes del lugar que defendemos”.

La etapa de Matías Almeyda con Rayados ya empezó, y en los próximos días se espera que las contrataciones para renovar al equipo inicien.

Rayados no tiene problemas con el dinero, pero la nueva apuesta con Matías Almeyda carga con la historia reciente de planteles poderosos que han fracasado en la cancha.