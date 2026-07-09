Erik Lira tiene ofertas de Europa, sin embargo, Rayados busca convencer a Cruz Azul para ficharlo y que se quede en la Liga MX.

Tras el espectacular Mundial 2026 que dio el centrocampista mexicano, diversos equipos han mostrado interés en comprarlo, incluido Rayados de Monterrey que pagaría la cláusula de recisión del futbolista que ronda los 20 millones de dólares.

Confirman que Erik Lira tiene ofertas de Europa; Rayados busca convencer a Cruz Azul para quedárselo

De acuerdo con reportes, estos son los clubes que han tenido un supuesto interés por Erik Lira luego del gran Mundial 2026 que dio con la Selección Mexicana:

AS Roma de Italia

Troyes de Francia

Girona de España

Ajax de Países Bajos

Feyenoord de Países Bajos

Real Betis de España

Erik Lira (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

No obstante, en la puja por el futbolista estaría Rayados, club que según Adrián Esparza de TUDN, habría comenzado negociaciones con Cruz Azul para conseguir sus servicios.

Erik Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta el 2029, por lo que Monterrey deberá pagar la clausula de salida del mediocampista mexicano.

Todo dependerá de lo que quiera Erik Lira quien puede asegurar un contrato millonario con Rayados o emigrar al Viejo Continente a probar su talento con el fútbol de élite.

Por el momento, Rayados no quiso hablar del interés que tienen sobre Erik Lira.

Durante la presentación de Diego Rossi en Monterrey, el director deportivo del club regio, Walter Erviti, evitó dar declaraciones sobre el tema.

En el caso de Cruz Azul, Joel Huiqui ya habló de posible salida de su futbolista asegurando que les gustaría que el mediocampista jugara en un “buen nivel” y que si hay alguien interesado en él presente una oferta formal.