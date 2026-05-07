Rayados inicia una nueva etapa con la llegada como Presidente Deportivo del neerlandés Dennis te Kloese.

A través de un comunicado en redes sociales, Rayados informó la designación de Dennis te Kloese como parte del proceso para fortalecer su estructura deportiva.

Dennis Te Kloese comenzará a trabajar a partir del 1 de julio como Presidente Deportivo del Club de Fútbol Rayados de Monterrey.

Dennis te Kloese será Presidente Deportivo de Rayados

¿Quién es Dennis te Kloese, nuevo directivo de Rayados?

Dennis te Kloese, nuevo Presidente Deportivo de Rayados, tiene una reconocida trayectoria en el futbol nacional e internacional.

Te Kloese ha desempeñado responsabilidades directivas en Europa, México y Estados Unidos, donde lideró proyectos de alto rendimiento, detección y desarrollo de talento, e implementación de procesos deportivos.

Entre los logros más relevantes de Dennis te Kloese tiene etapas exitosas con el Feyenoord de Rotterdam, club con el que conquistó el campeonato de la liga neerlandesa Eredivisie, la Copa y la Supercopa de Países Bajos.

En México, Te Kloese colaboró en procesos mundialistas con la Selección Nacional de futbol y ocupó posiciones directivas en clubes de la Liga MX.

Rayados anuncia la llegada de Dennis te Kloese (@rayados )

“En el Club de Futbol Monterrey tenemos claro lo que es ser Rayado. Hoy iniciamos una nueva etapa. Con liderazgo y trabajo coordinado, buscamos fortalecer el rumbo del equipo. ”. Manuel Filizola, Presidente del Consejo de Administración del Club

¿Cuándo llegará a Rayados Dennis Te Kloese?

La llegada de Dennis Te Kloese a Rayados de Monterrey será en los primeros días de junio para iniciar su gestión en forma integral a partir del 1 de julio.

Al respecto, Dennis Kloese destacó su regreso a México, el país natal de su esposa y sus dos hijas.