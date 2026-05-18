Matías Almeyda será el nuevo entrenador de Rayados para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Rayados busca regresar a los primeros puestos del campeonato mexicano, con Almeyda como entrenador.

Matías Almeyda es un estratega que, tras su salida de la Liga MX, obtuvo experiencia en Europa y Estados Unidos, consolidando su carrera como entrenador.

El entrenador argentino será presentado en breve, luego de su paso por el futbol español con el Sevilla.

Rayados busca ser protagonista con Matías Almeyda

Dennis te Kloese es el nuevo director deportivo de Rayados de Monterrey, y con su llegada busca una reestructuración que lleve al equipo a ser protagonista en la Liga MX.

Desde el Apertura 2019, Rayados no consigue un campeonato de liga, por lo que con Matías Almeyda intentará lograrlo.

Después de ver el exitoso proyecto de Tigres, Rayados no puede permitirse seguir siendo un equipo que no gane títulos en el fútbol mexicano, y Matías Almeyda parece que es el técnico ideal.

Cabe mencionar que Almeyda es un viejo conocido de la Liga MX, ya que triunfó cuando estuvo en Chivas ganando títulos.

Con Almeyda, Chivas vivió su etapa exitosa más reciente en el futbol mexicano.

Rayados anuncia a Matías Almeyda como su nuevo DT. (Especial)

¿En qué torneos participará Matías Almeyda con Rayados?

Luego del Mundial 2026, Rayados con Matías Almeyda estará participando en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Además, Rayados con Almeyda disputará la Leagues Cup, torneo que otorga un boleto a la Concachampions 2027.