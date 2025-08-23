Ya inició la aventura de Allan Saint Maximin en Club América y de inmediato hizo grupo. El delantero francés disfrutó de un entrenamiento con sus nuevos compañeros y hasta se sorprendió por el golazo de Ramón Juárez.

Ramón Juárez frotó la lámpara y demostró que no sólo defiende, pues también tiene un toque fino y para muestra el golazo en el entrenamiento del Club América que hasta a Allan Saint Maximin le impactó.

El nuevo refuerzo de las Águilas es conocido por sus regates y explosividad al ataque, ya ha demostrado algo de su talento en los entrenamientos, pero también se ha dejado sorprender por sus compañeros.

El momento justo del golazo de Juárez y la reacción del francés fue captado en video y este se viralizó rápidamente en redes sociales.

Video del golazo de Ramón Juárez en el entrenamiento de Club América que sorprendió a Allan Saint Maximin

Durante un entrenamiento de Club América, Ramón Juárez disparó a portería y el balón hizo una comba para luego colarse en las redes; el golazo le valió los aplausos de sus compañeros y hasta un “Oh là là” de Allan Saint Maximin.

MIRA EL GOLAZO DE MI KASIER Y LA SORPRESA DE MAXI QUE EXCLAMÓ UN “OH LÀ LÀ” DIOS COMO LOS AMO 😮‍💨💛🦅 pic.twitter.com/0jJXZHOIAB — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) August 22, 2025

¿Cuándo será el debut de Allan Saint Maximin con Club América?

Allan Saint Maximin está cerca de debutar en la Liga MX con la casaca del Club América, el extremo francés ya aparece en los registros del torneo mexicano con el dorsal 97.

Allan Saint Maximin debutaría en el marco de la Jornada 6 cuando Club América visite el Estadio Jalisco para medirse a los rojinegros del Atlas.

Partido: Atlas vs América

Fecha: Domingo 24 de marzo

Hora: 7:05 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX +

Números de Allan Saint Maximin en su última temporada

Allan Saint Maximin está por debutar con Club América en la Liga MX y aunque las expectativas son altas, la realidad es que viene de protagonizar una temporada muy discreta con el Fenerbahce de la Superliga de Turquía.

En la temporada 2024-25, Allan Saint Maximin disputó 31 partidos oficiales con el Fenerbahce en todas las competencias; además, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias.