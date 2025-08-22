En la Jornada 6 de la Liga MX el Club América visita el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El Atlas recibirá al Club América en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, bajo el nuevo proyecto de Diego Cocca como entrenador.

Atlas vs Club América: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Liga MX

El pronóstico del partido Atlas vs Club América, es que las Águilas sacarán el empate 2-2 en el Estadio Jalisco.

Atlas vs Club América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Liga MX

Atlas pondrá esta posible alineación en busca del triunfo sobre el Club América, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Camilo Vargas Aldo Rocha Gaddi Aguirre Roberto Suárez Adrián Mora Gustavo Ferrareis Diego González Matías Cóccaro Víctor Ríos Gustavo del Prete Uros Djurdjevic

El Club América saltará con esta posible alineación en la Jornada 6 de la Liga MX, para medirse con Atlas.

Luis Malagón Dagoberto Espinoza Israel Reyes Ramón Juárez Cristian Borja Álvaro Fidalgo Erick Sánchez Brian Rodríguez Alejandro Zendejas Allan Saint Maximin José Zúñiga

Atlas vs Club América: ¿Cuándo ver a las Águilas en la Jornada 6 de Liga MX?

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX termina el domingo 24 de agosto de 2025 con dos partidos, uno de ellos será el Atlas vs Club América.

Atlas vs Club América: ¿Dónde ver a las Águilas en la Jornada 6 de Liga MX?

El Club América protagonizará el cierre de la Jornada 6 de la Liga MX y su partido contra Atlas iniciará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Las señales del Canal 5, ViX Premiun y TUDN transmitirán el partido Atlas vs Club América, con el que cerrará la actividad del domingo 24 de agosto.

Partido: Atlas vs Club América

Fase: Jornada 6 del Apertura 2025

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, ViX Premiun y TUDN

¿Cómo llegan Club América y Atlas a la Jornada 6 de la Liga MX?

El Club América, que derrotó a Tigres en la Jornada 5 de la Liga MX, llega con 11 puntos en el cuarto lugar del Apertura 2025.

Un punto abajo del líder Pachuca se ubica el Club América, por lo que un combinación de resultados a su favor podría darle la cima del campeonato.

El Atlas ya cambió de estratega en el Apertura 2025 de la Liga MX, y Diego Cocca debutó con un empate 3-3 con Querétaro, para alcanzar 5 puntos en el lugar 15 de la tabla general.