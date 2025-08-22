De acuerdo a información compartida por diversas fuentes, América recibió el día de hoy una oferta desde el futbol europeo por uno de sus referentes en defensa y pilares del tricampeonato: Sebastián Cáceres.

Debido a sus buenas actuaciones con América en los últimos años, Sebastián Cáceres se ha convertido en objeto de deseo de más de un club en el viejo continente y no es la primera vez que buscan su fichaje.

En primera instancia no se conocía cuál era el club europeo que estaba interesado por el fichaje del defensa uruguayo, pero en las últimas horas ya se destapó el nombre del club y se reveló que ya mandaron su primera oferta a las Águilas.

Club europeo ya mandó oferta al América por Sebastián Cáceres

Ipswich Town, equipo que actualmente está en la segunda división de Inglaterra, es el equipo europeo interesado en el traspaso de Sebastián Cáceres y ya mandó una primera oferta, de acuerdo a información compartida por León Lecanda, César Caballero y Fabrizio Romano.

Sin embargo, en América habrían considerado baja la primera oferta por el fichaje de Sebastián Cáceres, pero las pláticas con la directiva del Ipswich Town continúan y aún quedan varios días en la ventana de transferencias.

Sebastián Cáceres y Diego Valdés con el Club América. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Además del conjunto de la segunda división del balompié inglés, el Spartak de Moscú del futbol ruso también habría mandado una oferta a las Águilas pero estos la habrían rechazado de inmediato.

¿Cuál es el valor de la carta de Sebastián Cáceres? El uruguayo ha aumentado su valor en América

De acuerdo con información de Transfermarkt, Sebastián Cáceres vale actualmente 5 millones de euros (poco menos de 6 millones de dólares) por lo que al menos sería eso lo que espera América por su traspaso.

En el 2020, América adquirió a Sebastián Cáceres procedente del Liverpool de Uruguay por alrededor de 2.3 millones de euros, por lo que el charrúa ha al menos duplicado el valor de su carta desde su llegada a la Liga MX.

Sin embargo, de acuerdo a información compartida por el periodista Víctor Díaz, es probable que a un año del Mundial 2026 el defensa uruguayo opte por no moverse del nido debido a que sí ha sido contemplado por Marcelo Bielsa para la selección.