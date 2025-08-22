Hace unas semanas se desató la polémica en el mundo del futbol debido a que se anunció un partido oficial de LaLiga en Estados Unidos y ahora el América quiere replicarlo.

Este viernes 22 de agosto, el América organizó una conferencia de prensa para presentar a sus nuevos refuerzos y en dicho espacio Santiago Baños aprovechó para externar su deseo de jugar en Estados Unidos un partido oficial.

Para el presidente de las Águilas, le resultó sorpresivo que se autorizará un juego de otras ligas antes que uno de la Liga MX cuando son países vecinos.

Bombazo en Coapa: América jugaría partido oficial de Liga MX en Estados Unidos

El FC Barcelona disputará un partido oficial de LaLiga en Estados Unidos ante el Villareal, situación que ha generado una ola de comentarios y desde América mandaron un mensaje a la Liga MX.

Santiago Baños, presidente del América, avisó a los directivos de la Liga MX e incluso de la FIFA que en caso de que se autorice el juego de Barcelona vs Villarreal en territorio estadounidense, ellos harán todo lo que esté en sus manos para que también puedan jugar un partido oficial en aquel país.

“Si se permite el tema del partido entre el Barcelona y el Villarreal, nosotros haremos todo lo posible para llevar un partido de la liga oficial a Estados Unidos. Es un detalle que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo y si se abre esa oportunidad la buscaremos sí o sí“, externó Santiago Baños en conferencia de prensa.

Santiago Baños, presidente del América, sueña con llevar un clásico nacional oficial de Liga MX a Estados Unidos

El América es uno de los equipos de la Liga MX que más afición tiene en Estados Unidos por eso a lo largo del año se disputan partidos amistosos en aquel territorio pero Santiago Baños sueña con que un clásico nacional oficial se juegue allá.

“Sería impresionante ver un partido de la liga oficial en Estados Unidos. Quién no se podría imaginar un América vs Chivas por decirlo así, no tengo duda de que entrarían 90, cien mil personas en el estadio" manifestó durante la presentación de los refuerzos del equipo.

De hecho para el presidente de las Águilas le sorprende que se haya autorizado un juego de LaLiga antes que uno mexicano cuando ambas ligas son socias comerciales: “No entendemos como se le está dando prioridad a un partido de una liga europea cuando nosotros somos el vecino. Somos socios por decirlo de alguna forma con la MLS y con el futbol americano a raíz de Leagues Cup y todo este torneo que hemos tenido. Nos sorprende“.