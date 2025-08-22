El Fenerbahce de Turquía anunció un principio de acuerdo con el West Ham por el traspaso del defensa mexicano, Edson Álvarez, por lo que aquí te revelamos todo lo que debes de saber sobre el nuevo equipo del “Machín”.

El Fenerbahce que se fundó el 3 de mayo de 1907 informó sobre la llegada de Edson Álvarez, quien realizará exámenes médicos y posteriormente será presentado por la institución de Turquía.

Cabe mencionar que el West Ham y el Fenerbahce acordaron el traspaso del futbolista a préstamo con opción a compra, por lo que Edson Álvarez dejará a la Premier League tras su paso con los Hammers.

Todo lo que debes de saber sobre el Fenerbahce, el nuevo equipo de Edson Álvarez

Edson Álvarez será dirigido por uno de los entrenadores más ganadores de Europa: José Mourinho, quien llegó al Fenerbahce en junio de 2024 tras salir de la Roma, conjunto italiano con el que logró la segunda posición del campeonato.

Entre los jugadores destacados con los que compartirá vestidor Edson Álvarez se encuentra el portero crotata Dominik Livakovic, quien tuvo su participación en el Mundial de Qatar 2022. En la defensa estará con Milan Skrinar, quien pasó por el Inter de Milán y el PSG.

En el mediocampo se encuentran Sofyan Amrabat y Fred, quienes estuvieron en el Manchester United, así como Talisca, quien era compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Por otro lado, el eterno rival del Fenerbahce disputa el gran clásico del futbol turco ante el Galatasaray y tiene su derbi contra el Besiktas.

¿Cuántos títulos tiene el Fenerbahce de Turquía?

El Fenerbahce es uno de los clubes más ganadores de Turquía, pues cuenta con 35 títulos nacionales: 19 de liga, 7 de copa y 9 supercopas.

A nivel UEFA, el Fenerbahce llegó a los cuartos de final de la Recopa de Europa en la temporada 1963-64. Además, llegó a las semifinales de la Liga Europa de la UEFA en la temporada 2012-2013.