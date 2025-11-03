Con la inminente salida de Robert Lewandowski, en FC Barcelona ya empiezan a pensar en su reemplazo de cara al verano del 2026 y en ese sentido, uno de los nombres que ha sonado con más fuerza es el del delantero argentino de Atlético de Madrid, Julián Álvarez, quien, según diferentes reportes en España, es el principal objeto de deseo para la directiva blaugrana que ve en él a un potencial bombazo.

Será en verano del 2026 cuando Robert Lewandowski le diga adiós a FC Barcelona, por lo que, en el transcurso del año entrante, los dirigentes culés trabajarán en el bombazo para el reemplazo del atacante polaco y aunque aparte del nombre de Julián Álvarez hay otros que han sonado para llegar a la escuadra catalana, el preferido sería el argentino por encima de otros nombres como el de Harry Kane.

Es importante destacar que FC Barcelona, hasta ahora, no ha lanzado oferta formal ni por Julián Álvarez ni por algún otro delantero, pero se espera que con el correr de los meses del 2026, avancen en busca de la Araña o alguna de las otras alternativas que ya tienen en la agenda.

¿Julián Álvarez puede llegar a FC Barcelona?

En medio de la ola de rumores que han colocado a Julián Álvarez como posible refuerzo de FC Barcelona, desde el entorno del jugador salieron a pronunciarse y su representante Fernando Hidalgo, aseguró que nada de lo que se ha afirmado es cierto independientemente de que el argentino pueda tener admiración por este equipo al igual que muchos argentinos a causa del legado de Lionel Messi ahí.

“Nada de lo que se está escribiendo es cierto. Solo son hipótesis imaginativas en estos momentos. Obviamente, Julián tiene admiración por los clubes españoles, y al seguir cuando era niño la carrera de Leo Messi... No hay muchos argentinos que no tengan un sentimiento especial hacia el FC Barcelona”, comentó el agente sobre el futuro de Álvarez.

Mientras tanto, en Atlético de Madrid verían poco viable la salida de Julián Álvarez hacia FC Barcelona toda vez que lo consideran un pilar de cara a un proyecto a futuro, muestra de ello es que tiene un contrato vigente hasta el año 2030 que firmó en el 2024.

El Plan B de FC Barcelona si no fichan a Julián Álvarez

En FC Barcelona saben que, aunque Julián Álvarez es el delantero que quieren para el año entrante, sumarlo a sus filas no será nada sencillo, por lo que tienen en mente otros nombres para sondear, uno de ellos, como se mencionó, sería Harry Kane, centro delantero de Bayern Munich.

Esta no sería la primera vez que en FC Barcelona ponen la mira en un delantero del equipo alemán toda vez que al mismo Robert Lewandowski lo contrataron desde Bayern. Dicho esto, si no avanzan con Julián Álvarez, verían en Harry Kane a una opción rentable.

De tal forma, FC Barcelona, ya se prepara para la salida de Robert Lewandowski y sea Álvarez o Kane, alista un fichaje bomba internacional.