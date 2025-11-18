La noche del pasado 16 de noviembre se desató una pelea arriba del escenario de la Feria Anual San Diego Linares Autopan, evento que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México.

Público presenció el momento en que un grupo de hombres arribaron el escenario donde la agrupación Son Tepito interpretaba sus mejores éxitos.

Según testigos, los hombres querían bajar a la agrupación para adueñarse del escenario donde interpretarían algunas canciones.

Entre empujones y gritos, los hombres intentaron ahuyentar a Son Tepito, quienes no se dejaron, lo que desató una pelea a base de golpes.

Son Tepito se agarra a golpes con músicos en feria (Son Tepito Oficial / Facebook)

En redes sociales circulan videos de ambas agrupaciones peleándose, incluso se observa a mujeres interviniendo.

Como era de esperarse, la trifulca provocó la suspensión inmediata del evento.

Músicos que agredieron a Son Tepito no formaban parte del cartel de la Feria popular de Toluca

Al termino del evento, Son Tepito se hizo presente en Facebook, donde aseguró que los músicos que los agredieron, no formaban parte del cartel de la Feria Anual San Diego Linares Autopan .

De acuerdo con Son Tepito, los músicos querían imponer su voluntad y de la peor manera, pero nadie los contrató para ser parte de la fiesta popular de la capital del Estado de México.

“Es lamentable porque nadie los invitó y llegaron violentos a agredir porque querían participar y no les importó nada ni nadie. No estaban en el cartel, nadie los contrató ni invitó” Son Tepito

Por otro lado, debido a que los músicos arribaron el escenario con facilidad, la agrupación de cumbia pide a los organizadores tomar precauciones para evitar que se repita una situación similar.

Así como piden comprensión ya que los organizadores tienen limitaciones.

“Nuestro objetivo es brindar un buen espectáculo a quienes no pudieran pagar un boleto para ver nuestro show, nos debemos a la gente y es nuestro único objetivo, sabemos que hay riesgos, sabemos que hay limitaciones por parte de quienes nos contratan. Se hace lo que se puede” Son Tepito

Y finalmente, ante las críticas de no haber prevenido un ataque, Son Tepito dice no tener escoltas y mucho menos un guardia personal por falta de recursos económicos, lo que no les molesta ya que priorizan su cariño y apoyo del público.

“Nosotros no contamos con medios para guardias personales ni escoltas y aunque tuviéramos los medios no lo haríamos, no esta considerando, nos gusta el contacto con el público”

Lo que da a entender que la agrupación continuará presentándose en la feria popular de Toluca y donde sean invitados.