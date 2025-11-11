El FC Barcelona se mantiene en la pelea por el liderato de LaLiga y tras el parón de la Fecha FIFA buscará la cima; te decimos cuándo juegan los Culés en la Jornada 13 de la competencia.

El FC Barcelona ganó como visitante en la Jornada 12 de LaLiga, y en la reanudación del torneo jugará como local enfrentando al Atheltic.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en LaLiga?

Después de ganar a Celta de Vigo en la Jornada 12 de LaLiga, el FC Barcelona recibirá al Athletic el sábado 22 de noviembre de 2025, en la Jornada 13.

El FC Barcelona y el Villarreal se mantienen al acecho del Real Madrid, que cedió un poco de terreno en la Jornada 12 al empatar con Elche.

Así se jugará el partido FC Barcelona vs Athletic en la Jornada 13 de LaLiga:

Partido: FC Barcelona vs Athletic

Fase: Jornada 13 de LaLiga

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga vs Celta de Vigo?

El FC Barcelona derrotó 4-2 al Celta de Vigo en la Jornada 12 de LaLiga, para acortar distancias con el líder Real Madrid.

Con los puntos ganados en Vigo, el FC Barcelona llegó a 28 unidades, tres menos que Real Madrid, así que una combinación de resultados en la Jornada 13 le permitiría a los culés empatar a los Merengues.

Lo cierto es que, la batalla por LaLiga se extenderá hasta las últimas jornadas del torneo, pues el FC Barcelona y el Real Madrid no aflojarán el paso.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en la Champions League?

El FC Barcelona tendrá una semana cargada tras la Fecha FIFA, pues luego de jugar en su cancha contra Athletic, como parte de la Jornada 13 de LaLiga, reanudará su participación en Champions League.

El martes 25 de noviembre, el FC Barcelona visitará al Chelsea en la Jornada 5 de la Champions League.

Con 7 puntos, el FC Barcelona ocupa el lugar 11 de la Champions League a cinco unidades del líder Bayern Múnich.