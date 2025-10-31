A muy pocos meses de que se realice el Mundial 2026, se reveló la cantidad de partidos que se podrán ver por TV Abierta, mismos que podrán disfrutar los aficionados sin pagar un solo peso a alguna plataforma de streaming.

Y es que durante el tradicional informe anual que ofrece Televisa-Univisión, se reveló los logros de la empresa del 2025 y aprovecharon para informar que tendrán los derechos para transmitir todo el Mundial 2026.

Fue a través de un comunicado que TUDN informó que adquirieron por completo los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2026, siendo el grupo televisivo con mayor cobertura del torneo alrededor del planeta.

¿No va por TV Abierta? Revelan la cantidad de partidos del Mundial 2026 que serán gratis

De acuerdo con el informe de Televisa-Univisión, se transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026, de los cuales únicamente 32 juegos podrán verse totalmente gratis por TV Abierta.

Esto significa que solo el 31% del Mundial 2026 se podrá ver por televisión abierta, mientras que 72 partidos de la Copa del Mundo del próximo año serán exclusivos de la plataforma VIX.

En 2025, lideramos indiscutiblemente en la tv abierta y nos adueñamos del prime time. Dominamos en noticias, deportes, entretenimiento y presencia digital.



En 2026, vamos A Profundidad. #UpFrontTelevisaUnivision #TUPrensa pic.twitter.com/ptYNATAhAK — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) October 31, 2025

Por otro lado, la cadena televisiva anunció que transmitirá el partido de México vs Portugal, que se jugará en el renovado Estadio Azteca como parte de la reinauguración del recinto futbolístico.

¿No solo el Mundial? TUDN ampliará su cobertura deportiva en 2026

En otros temas, Olek Lowenstein, Presidente de Deportes, dijo que TUDN ampliará su catálogo deportivo para el próximo año, pues no solo será el Mundial 2026.

“Nos adueñaremos de todas las pantallas y en todos los deportes. La F1, Juegos Olímpicos de Invierno, NFL, la MLB, lo mejor de la Liga MX y, por supuesto, un evento histórico: la Copa Mundial de la FIFA 2026”, mencionó Olek Lowenstein sobre lo que cubrirá Televisa en 2026.