El futbolista mexicano Alexis Vega atravesaba por un gran momento en la Liga MX con el Toluca, sin embargo, ocurrió lo que ya había adelantado el Turco Mohamed, pues ya se sabe cuánto tiempo estará fuera el mexicano.

Con el Toluca buscando asegurar el liderato general del Apertura 2025 de la Liga MX, la mala noticia para los Diablos Rojos se confirmó, pues luego del duelo ante Pachuca, Alexis Vega salió llorando en camilla tras sentir un problema en la pierna cuando iba a toda velocidad para el área rival.

Después del partido, el Turco Mohamed confirmó que Alexis Vega estaría fuera por lo menos, los próximos dos partidos del Toluca y que esperaba que el mexicano regresara para la Liguilla.

¿Adiós al bicampeonato y al Mundial? Ya se sabe cuánto estará fuera Alexis Vega

A través de sus redes sociales, el Toluca comunicó los resultados de los estudios realizados al futbolista Alexis Vega, confirmando el tiempo que estará fuera el jugador de la Selección Mexicana.

“Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas”, informó el Toluca en su comunicado sobre Alexis Vega.

Esto quiere decir que el seleccionado mexicano tendrá un mes para intentar llegar en buena forma física para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, pues el equipo mexiquense ya está clasificado a la Liguilla.

¿Qué partidos se perderá Alexis Vega con el Toluca?

Luego de que se confirmara la lesión de Alexis Vega, el mexicano se perderá los próximos dos juegos del Toluca.

El primero que se perderá Alexis Vega será ante Atlas, de la Jornada 16, el cuál se jugará el próximo 1 de noviembre en punto de las 17:00 horas, así como el duelo contra América de la Jornada 17, mismo que de disputará el 8 de noviembre en punto de las 19:00 horas.