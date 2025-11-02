David Faitelson informó que la esperada convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana ya tiene fecha definida y podría pelear por ir al Mundial 2026.

Desde que Álvaro Fidalgo realizó el proceso de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana, su posible llegada a la Selección Mexicana ha sido tema de conversación.

Con pocos meses para que se dé a conocer la lista final de convocados para el Mundial 2026, el futbolista del Club América podría luchar por ser uno de los elegidos por Javier Aguirre.

David Faitelson acaba de revelar la fecha en la que Fidalgo será llamado al Tri

David Faitelson confirmó durante la transmisión del América vs León que Álvaro Fidalgo se unirá a la Selección Mexicana en marzo de 2026.

“Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que cuando los papales de Fidalgo estén listos se va a unir a la Selección Mexicana de Fútbol", explicó David Faitelson.

Álvaro Fidalgo tendrá la oportunidad de sumarse a los amistosos previos al Mundial 2026, mostrando su nivel con la Selección Mexicana.

Fidalgo podría debutar en un encuentro de alto perfil: la reinauguración del Estadio Azteca, donde México se medirá contra Portugal de Cristiano Ronaldo.

Este partido servirá como una ventana clave para que el mediocampista busque convencer a Javier Aguirre y se una a la lista final de convocados para la Copa del Mundo.

“Casi lo puedo asegurar que Fidalgo va a tener oportunidad a partir del mes de marzo con la Selección Nacional", finalizó Faitelson.

Álvaro Fidalgo con América (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

¿Por qué Fidalgo puede ser convocado con el Tri hasta marzo del 2026?

Álvaro Fidalgo recibió su naturalización mexicana en diciembre de 2024, pero su convocatoria a la Selección Mexicana no depende solo de eso.

Además de la decisión de Javier Aguirre, Fidalgo debe cumplir con un requisito de la FIFA. La regla establece que debe acreditar cinco años de residencia en el país.

Fidalgo llegó a la Liga MX en el Guard1anes 2021, por lo que alcanzará los cinco años de residencia en febrero de 2026 y podría entrar en la próxima Fecha FIFA de marzo.