Novak Djokovic va por su triunfo 400 en partidos de Grand Slam

Novak Djokovic sigue marcando su nombre en la historia del tenis, luego de llegar a 399 victorias en pertidos de Grand Slam, venciendo a Francesco Maestrell, para quedar a un triunfo de ser el primer tenista en lograr 400.
- Victorias de Novak Djokovic en partidos de Grand Slam: 399
- Próximo partido: Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp | Viernes 23 de enero | ESPN y Disney+
Novak Djokovic protagonizó un día para el recuerdo en el Australian Open 2026, al alcanzar las 399 victorias en partidos de Grand Slam, tras eliminar 6-3, 6-2, 6-2 a Francesco Maestrelli.
El tenista serbio de 38 años, campeón en 24 torneos de Grand Slam, quedó a un triunfo de convertirse en el primer jugador en alcanzar las 400 victorias en este tipo de competencias.
Novak Djokovic amplió su récord histórico y se alejó más de las 369 victorias de Roger Federer y las 314 de Rafael Nadal.
¿Cuándo buscará Novak Djokovic su triunfo 400 en partidos de Grand Slam?
El viernes 23 de enero, Novak Djokovic buscará su victoria 400 en torneos de Grand Slam ante Botic van de Zandschulp, en la tercera ronda del Australian Open 2026.
Djokovic también buscará igualar los 102 triunfos en Australian Open de Roger Federer, el jugador con más victorias en la historia del torneo. El serbio suma 101 éxitos.
- Partido: Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp
- Fase: Tercera ronda
- Torneo: Australian Open 2026
- Fecha: Viernes 23 de enero
- Horario: Por definir
- Transmisión: ESPN y Disney+
Novak Djokovic busca también ganar su título 25 de Grand Slam, para superar el récord de Ken Rosewall, quien lo hizo con 37 años en 1972, para ser el tenista de mayor edad en ganar un campeonato.
Djokovic se preparó de manera especial para la actual temporada, y aseguró que tomó tiempo extra durante la pretemporada para afinar aspectos de su juego.
“Cuando tengo más tiempo, obviamente trato de analizar mi juego y diferentes elementos que realmente puedo mejorar”, advirtió el tenista serbio.