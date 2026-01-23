Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp se miden en la tercera ronda del Australian Open 2026. Conoce el horario y dónde ver al tenista serbio buscar su triunfo 400 en partidos de Grand Slam.
- Partido: Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp
- Fase: Tercera ronda
- Torneo: Australian Open 2026
- Fecha: Sábado 24 de enero
- Horario: 2 de la mañana
- Transmisión: ESPN y Disney+
Novak Djokovic ha ganado 24 torneos de Grand Slam, y está a un triunfo de ser el primer tenista en la historia en llegar a 400 victorias.
Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp: Horario para ver al tenista serbio ir por triunfo 400
Habrá que desvelarse en México para ver a Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp, partido de la tercera ronda del Australian Open 2026, que iniciará a las 2 de la mañana.
Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp: ¿Dónde ver al tenista serbio ir por triunfo 400?
ESPN y Disney+ transmitirán el partido Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp, en el Australian Open 2026.
Novak Djokovic es un experto en ganar partidos de Grand Slam
Novak Djokovic alcanzó las 399 victorias en partidos de Grand Slam, tras eliminar 6-3, 6-2, 6-2 a Francesco Maestrelli.
El tenista serbio de 38 años, campeón en 24 torneos de Grand Slam, quedó a un triunfo de convertirse en el primer jugador en alcanzar las 400 victorias en este tipo de competencias.
Triunfos en Grand Slam:
- Novak Djokovic | 399 triunfos
- Roger Federer | 369 triunfos
- Rafael Nadal | 314 triunfos
¿Qué otro récord busca Novak Djokovic en el Australian Open 2026?
Novak Djokovic también buscará igualar los 102 triunfos en Australian Open de Roger Federer. El serbio suma 101 éxitos.
Además, el tenista serbio va porsu título 25 de Grand Slam, para superar el récord de Ken Rosewall, quien lo hizo con 37 años en 1972, y ser el tenista de mayor edad en lograrlo.