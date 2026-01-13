El Australian Open 2026, el primer Grand Slam del año inició con su fase previa. Revisa cuándo empieza la primera ronda del torneo en el Melbourne Park.

El sorteo del cuadro principal del Australian Open 2026 está previsto para el jueves 15 de enero.

A continuación te detallamos las fechas del Australian Open 2026:

12 al 17 de enero | Fase previa

18 al 24 de enero | Primera, segunda y tercera ronda masculina y femenina

25 y 26 de enero | Octavos de final

27 y 28 de enero | Cuartos de final

29 y 30 de enero | Semifinal

31 de enero | Final femenina

1 de febrero | Final masculina

El Australian Open 2026, el primer Grand Slam del año, tendrá su semana inaugural dedicada a la clasificación, a partir del lunes 12 de enero y hasta el sábado 17 de enero.

La primera, segunda y tercera rondas se jugarán desde el domingo 18 de enero. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número 1 y 2 del ranking de la ATP, respectivamente, son los grandes favoritos en el Australian Open 2026.

Evento: Australian Open 2026

Fase pincipal: 18 de enero a 1 de febrero de 2026

Sede: Melbourne Park

Transmisión: ESPN y Disney+

Australian Open 2026: Los partidos definitivos del primer Grand Slam del año

Los octavos de final del Australian Open 2026 están programadas el viernes 25 de enero, días más tarde continúa el torneo con cuartos de final, mientras que las semifinales del Grand Slam arrancan el 29 de enero.

Las emociones creceerán el sábado 31 de enero con la Final Femenina del Australian Open 2026, y concluye el domingo 1 de febrero con la final de singles masculina.

En los últimos años el Australian Open ha sido un escenario propicio para el Big 3. Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, quien han ganado en Melbourne Park todas las ediciones salvo tres desde la temporada 2004.

Sin embargo, el ruso Marat Safin (2005), el suizo Stan Wawrinka (2014) y el italiano Jannik Sinner (2024-25) fueron la excepción.

Los premios del Australian Open 2026

El premio en metálico del Australian Open aumentó un 16% para la edición 2026, alcanzando un récord total para el Grand Slam que comienza en sus rondas principales el 18 de enero.

Los organizadores del primer Grand Slam del 2026 anunciaron su mayor bolsa de premios, con un total fijado en 75 millones de dólares.