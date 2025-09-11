Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas en la actualidad, enfrenta problemas en su país Serbia, pues luego de apoyar unas manifestaciones ya lo ven como un traidor a la patria.

El gobierno de Serbia solía felicitar a Novak Djokovic por sus grandes actuaciones en el tenis, pero tras el apoyo a las manifestaciones ya hasta tuvo que huir del país.

De acuerdo con varios reportes, el tenista serbio fue considerado como un traidor a su patria, por lo que tuvo que huir del país ante posibles represalias que existan en su contra.

Problemas para Novak Djokovic; en su país lo ven como traidor a la patria por apoyar manifestaciones

En Serbia, se han reportado manifestaciones contra el presidente del país, Aleksandar Vucic y se le exige que haya nuevas elecciones para elegir a un nuevo mandatario, algo que terminó apoyando Novak Djokovic y que fue considerado por el gobierno como una traición.

Dicha situación provocó que Novak Djokovic abandonara Serbia y se mudara con toda su familia a Atenas, Grecia, debido a que ya le hicieron una campaña de desprestigio organizada por el gobierno del presidente Aleksandar Vucic y apoyada por los medios de comunicación de ese país.

El tenista ya se encuentra instalado en Grecia, pues sus hijos ya están inscritos en nuevas escuelas y Novak Djokovic entrena a uno de los menores en un club de Atenas.

Salida de Novak Djokovic de Serbia afectará al Tenis

La salida de Novak Djokovic de Serbia no quedará en un tema únicamente personal y también afectará al mundo del Tenis, pues es propietario del Torneo de Belgrado.

Debido al problema que enfrenta Novak Djokovic, la competencia se dejará de hacer en esa localidad y ya se anunció que se trasladará a Atenas para noviembre en lo que se calma la situación.