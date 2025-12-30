Novak Djokovic se ha convertido en uno de los tenistas más reconocidos en la historia del tenis y su legado continua construyéndose día a día.

Sin embargo, Novak Djokovic ha revelado que, antes de llegar a la cima del tenis, vivió momentos complicados en los que tuvo que recurrir a la mafia.

El tenista serbio contó que en las primeras etapas de su carrera necesitaba dinero para un viaje y su padre tuvo que contactar a la mafia local.

“Mi padre tuvo que recurrir a usureros, a la mafia. Les explicó la situación, y pusieron un 30% de intereses porque teníamos mucha prisa", contó.

La increíble historia de cómo Djokovic tuvo que recurrir a la mafia para sobresalir en el tenis

Desde muy joven, Novak Djokovic entendió el esfuerzo económico que implicaba querer dedicarse profesionalmente en el tenis.

Con constantes viajes para competir y seguir su camino hasta la élite del tenis, la familia de Djokovic no tenía el dinero necesario para pagar todos los gastos.

“El viaje en total costaba unos 5.000 dólares, era imposible tener ese dinero en esos tiempos”, recordó. Ante la urgencia, su padre optó por una vía extrema. “Tuvo que recurrir a usureros, a la mafia… pusieron un 30% de intereses porque teníamos mucha prisa”, relató.

Sin embargo, no todo terminó allí, pues el serbio confesó que lo peligroso que resultó ese acuerdo: “Tuvimos muchos problemas, llegaron a provocarle un accidente de coche, pero pudo pagarlo a final".

Esa etapa marcó su carácter desde niño. “Me puso 10 marcos encima de la mesa y me dijo que eso era todo el dinero que teníamos”, confesó. Ahí entendió que el camino no sería sencillo. “Supe que tenía que madurar muy rápido”, dijo.

Novak Djokovic (Asanka Brendon Ratnayake / AP)

Novak Djokovic quiere llegar a Los Ángeles 2028

Novak Djokovic no piensa bajar el ritmo y volvió a dejar clara su intención de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Jugaré en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos Juegos son la estrella que me guía”, afirmó Djokovic.

Para el tenista serbio, la motivación sigue intacta: “No hay límites. Me encanta competir y mientras me sienta bien, mientras mi cuerpo lo aguante todo, mientras juegue a un alto nivel, ¿por qué no?”, explicó.