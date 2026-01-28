Carlos Alcaraz avanzó a la semifinal del Australian Open 2026 luego de vencer a Alex de Minaur y buscará avanzar a la contienda directa por el título cuando se enfrente al alemán Alexander Zverev.

Partido: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

vs Fecha: Jueves 29 de enero

Horario: Por definir

Fase: Semifinal

Torneo: Australian Open 2026

Sede: Melbourne, Australia

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en Australian Open 2026?

El jueves 29 de enero, el tenista español, Carlos Alcaraz, se medirá con el alemán Alexander Zverev en la semifinal del Australian Open 2026.

Partido: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

vs Fecha: Jueves 29 de enero

Horario: Por definir

Fase: Semifinal

Torneo: Australian Open 2026

Sede: Melbourne, Australia

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cómo avanzó Carlos Alcaraz del Australian Open 2026?

Carlos Alcaraz se midió a Alex de Minaur en los cuartos de final del Australian Open 2026 y tras eliminarlo, logró instalarse en las semifinales del torneo.

En tres sets, Carlos Alcaraz venció a de Minaur y con ello, hizo válida su etiqueta como favorito en esta competencia.

Carlos Alcaraz busca otro título de Grand Slam en Australian Open 2026

Carlos Alcaraz ha ganado durante su carrera seis títulos de Grand Slam; sin embargo, nunca ha podido coronarse en el Australian Open 2026.

En su haber se encuentran dos US Open, dos títulos en Wimbledon y un par más en Roland Garros.