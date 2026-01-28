Carlos Alcaraz avanzó a la semifinal del Australian Open 2026 luego de vencer a Alex de Minaur y buscará avanzar a la contienda directa por el título cuando se enfrente al alemán Alexander Zverev.
- Partido: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev
- Fecha: Jueves 29 de enero
- Horario: Por definir
- Fase: Semifinal
- Torneo: Australian Open 2026
- Sede: Melbourne, Australia
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en Australian Open 2026?
El jueves 29 de enero, el tenista español, Carlos Alcaraz, se medirá con el alemán Alexander Zverev en la semifinal del Australian Open 2026.
- Partido: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev
- Fecha: Jueves 29 de enero
- Horario: Por definir
- Fase: Semifinal
- Torneo: Australian Open 2026
- Sede: Melbourne, Australia
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo avanzó Carlos Alcaraz del Australian Open 2026?
Carlos Alcaraz se midió a Alex de Minaur en los cuartos de final del Australian Open 2026 y tras eliminarlo, logró instalarse en las semifinales del torneo.
En tres sets, Carlos Alcaraz venció a de Minaur y con ello, hizo válida su etiqueta como favorito en esta competencia.
Carlos Alcaraz busca otro título de Grand Slam en Australian Open 2026
Carlos Alcaraz ha ganado durante su carrera seis títulos de Grand Slam; sin embargo, nunca ha podido coronarse en el Australian Open 2026.
En su haber se encuentran dos US Open, dos títulos en Wimbledon y un par más en Roland Garros.
- Carlos Alcaraz ganó su título más reciente de Grand Slam en el 2025 al ganarle la final del US Open a Jannik Siner.
- El año pasado también llegó a la final de Wimbledon, pero la perdió con el mismo Jannik Sinner.
- En su carrera, Carlos Alcaraz acumula 280 victorias por 65 derrotas.