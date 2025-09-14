Por tercera vez en toda su carrera, Canelo Álvarez perdió una pelea de box debido a que Terence Crawford se impuso por decisión unánime y le arrebató todos sus cinturones de peso supermediano.

A pesar de que Canelo Álvarez era el gran favorito para retener sus títulos de la Asociación Mundial (AMB), Consejo Mundial (CMB), Organización Mundial (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), Terrence Crawford fue mejor a lo largo de la pelea.

Aunque en el ring se vio como Bud recibió todos los cinturones e incluso posó para varias fotos con ellos, ha comenzado a circular un video en el que se ve como se los devuelve a Saúl Álvarez.

Terence Crawford devolvió sus cinturones al Canelo Álvarez tras la pelea

Después de haber sido vencido por tercera ocasión en veinte años, Canelo Álvarez compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa y al finalizar su conferencia, Terence Crawford fue a devolverle sus cinturones.

Canelo agradecía a los medios cuando Terence Crawford, en un gesto de gran nivel, vino a darle los cinturones 👏👏👏 pic.twitter.com/9pC7I9Fh5o — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) September 14, 2025

¿Por qué Terence Crawford le regresó sus cinturones al Canelo Álvarez? Todos los organismos son los encargados de realizar unos para el nuevo monarca y el excampeón puede conservar los suyos.

Dicho gesto por parte de Bud ha sido aplaudido por todos los aficionados al boxeo, pues desde antes, durante y después de la pelea tanto él como Saúl Álvarez mostraron respeto el uno por el otro.

Terence Crawford casi llega a las lágrimas por vencer al Canelo Álvarez

Luego de que finalizó el doceavo round, tanto Canelo Álvarez como Terence Crawford sostuvieron la mano en alto a la espera de escuchar la decisión de los jueces sobre quién se quedaría con los cinturones.

Al escuchar que venció al Canelo Álvarez por decisión unánime, Terence Crawford se arrodilló en el ring y estuvo muy cerca de romper en llanto, pero finalmente se levantó y comenzó a celebrar con su equipo.

Después de esta histórica victoria sobre el pugilista mexicano, Bud dejó en el aire su continuidad en el ring, pues podría retirarse como campeón indiscutido de peso supermediano a sus 37 años de edad.