Carlos Alcaraz, quien ahora será el tenista #1 del ranking ATP tras conquistar el US Open, quedó incrédulo cuando se enteró cuánto pagó un fan por una carta coleccionable con su autógrafo.

En un evento de la marca de tenis Babolat, Carlos Alcaraz fue sorprendido por un fan que le mostró una tarjeta coleccionable con su firma y le preguntó cuánto creía que valía en el mercado.

A pesar de que el tenista español de 22 años de edad dijo varios números, no logró atinarle y quedó atónito cuando el aficionado le dijo que un fan pagó 222 mil dólares por el coleccionable. “Gracias pero no lo entiendo”, mencionó el originario de Murcia.

😳 La reacción de @carlosalcaraz cuando se entera que un fan ha pagado 222.000 dólares por una carta firmada por el tenista



😅 "Gracias, pero no lo entiendo"pic.twitter.com/Gia5yicfXK — Tiempo de Juego (@tjcope) August 24, 2025

Carlos Alcaraz sumó 5 millones de dólares a su fortuna tras ganar el US Open

Luego de vencer a Jannik Sinner en la final del US Open por 2-6, 6-3, 1-6 y 4-6, Carlos Alcaraz se coronó por segunda vez en su carrera en el Abierto de Estados Unidos y además se embolsó una millonada.

Y es que, para esta edición del US Open el premio económico que fue otorgado a los ganadores de la categoría femenil y varonil ascendió a los 5 millones de dólares, por lo que tanto Carlos Alcaraz como Aryna Sabalenka ganaron dicha cantidad.

Gracias a eso, el tenista español que a partir de ahora volverá a ser el número uno del ranking ATP sumó más de 15 millones de dólares en total en premios por los torneos en los que compitió, pero no es de ahí de donde viene la mayor parte de su fortuna.

Algunas de las marcas con las que trabaja Carlos Alcaraz

Si bien Carlos Alcaraz ha ganado en total más de 53 millones de dólares en premios económicos por los torneos en los que ha participado en toda su carrera, gran parte de su fortuna proviene de los patrocinios.

Y es que, gracias a que hoy en día es uno de los mejores tenistas del mundo, Carlos Alcaraz se ha ganado el colaborar con marcas de renombre internacional como Nike, Babolat, Isdin o Calvin Klein.