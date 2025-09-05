Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se citaron en la semifinal del US Open 2025 en busca de llegar a la final del Grand Slam; te decimos cómo quedaron en su duelo los tenistas serbio y español.

Un duelo generacional de antología volvió a concretarse, esta vez en la semifinal del US Open 2025, con Novak Djokovic y Carlos Alcaraz como protagonistas.

¿Cómo quedaron Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open 2025?

Carlos Alcaraz fue implacable en la semifinal contra Novak Djokovic, y aliado a su juventud, avanzó a la final del US Open 2025.

Con un gran despliegue físico, el tenista español Carlos Alcaraz se impuso ante un disminuido Novak Djokovic en la semifinal del US Open 2025, con parciales de 6-4, 7-6 y 6-2.

Carlos Alcaraz defeats Novak Djokovic for the very first time on hard courts! pic.twitter.com/H2ONU47L0a — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Carlos Alcaraz llega en gran momento a la final del US Open 2025

El tenista español, Carlos Alcaraz, se metió a su tercera final consecutiva de Grand Slam, esta vez en el US Open 2025.

La victoria de Carlos Alcaraz, segundo preclasificado en Nueva York, significa que se enfrentará al número uno mundial Jannik Sinner o al número 25 Felix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz buscará el domingo 7 de septiembre de 2025 su sexto título de Grand Slam y el segundo en el US Open 2025.

Ante Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz salió triunfador en el Roland Garros 2025 en junio; perdió ante su rival italiano en Wimbledon 2025.

“Me he sentido muy bien otra vez. Una final aquí significa muchísimo para mí”, dijo Carlos Alcaraz, quien aún no ha cedido un solo set en esta edición del US Open 2025.

La debacle de Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz

Novak Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam, lució resignado ante el resultado, una derrota previsible para el serbio, quien alcanzó las semifinales en los cuatro majors del 2025, pero siempre se quedó en esa fase.

El tenista serbio Novak Djokovic había ganado dos partidos contra Carlos Alcaraz.

En los cuartos de final del Abierto de Australia en enero del 2025, y en la final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Djokovic derrotó a Carlos Alcaraz.