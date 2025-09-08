Sin duda, nunca vamos a hacer cambiar a nadie su manera de pensar. Aún así, nos vamos a meter en un debate que no tiene fin, Cristiano Ronaldo vs Ronaldo el Fenómeno.

Incluso la gente se pelea por ver quién es el verdadero Ronaldo, si Cristiano o Nazário. Vamos a ver qué dicen los números, aunque sin duda son dos de los mejores de la historia.

Sí los dos jugaban de delantero, pero son muy diferentes. Es decir, tienen cualidades distintas, por lo que hace más complicado esta conversación. Aunque habían algo que comparten: el gol.

Además, no son de la misma época, se enfrentaron a otro tipo defensores y a otro futbol. Uno tiene unos títulos que otro no.

Fenomenal diferencia: Cristiano Ronaldo le saca 550 goles a Ronaldo Nazário

Como vimos, siempre va a existir el debate sobre quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazário. Recientemente se encendió en las redes sociales por un dato que revela mucho sobre estos dos futbolistas.

Y es que Cristiano Ronaldo tiene 942 (puede aumentar) goles en su carrera, mientras que Ronaldo Nazário logró 392 en toda su carrera. Por lo que el usuario afirma que no debería existir esta conversación.

Ronaldo Nazario marcó 392 goles en su carrera.



Cristiano Ronaldo llegó ayer a los 942 goles en su carrera.



Estamos hablando de 550 goles de diferencia, por eso el verdadero Ronaldo se llama Cristiano. pic.twitter.com/CICGCH1NF2 — Mario (@Mario___RM) September 7, 2025

¿Quién es mejor, Ronaldo el Fenómeno o Cristiano Ronaldo?

Es cierto el dato de que Cristiano Ronaldo le saca 550 goles a Ronaldo Nazário, pero lo podemos ver de otra forma. El brasileño tiene 688 partidos menos que el portugués, por lo que podría ser injusta esta estadística.

Cristiano Ronaldo logró ganar 5 Champions League, mientras que Ronaldo Nazário ninguna. El Fenómeno fue campeón del mundo 2 veces y el Bicho ninguna.

En la cancha, sin duda, CR7 puede ser más letal a la hora meter gol, tiene mejor cabeceo, pero no tiene el drible de Ronaldo, ni su pase, o su capacidad para inventar jugadas.