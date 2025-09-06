El tenista español Carlos Alcaraz venció a uno de los mejores del mundo, Novak Djokovic, en sets corridos para instalarse en la gran final del US Open en Nueva York.

Carlos Alcaraz venció 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2 a Novak Djokovic, para instalarse en la final del US Open, misma en la que enfrentará a Jannik Sinner, por lo que en caso de vencerlo estaría destinado a ser un histórico del tenis.

“Para mí es genial. Es algo en lo que estoy trabajando, en la consistencia en los partidos, en los torneos, en el año en general”, dijo Carlos Alcaraz tras avanzar a la final del US Open.

La brutal estadística que demuestra que Carlos Alcaraz está destinado a ser un histórico del tenis

Con la victoria de Carlos Alcaraz frente a Novak Djokovic, el tenista español podría estar destinado a ser un histórico del tenis si vence a Jannik Sinner en la final del US Open.

Y es que a lo largo del torneo, Carlos Alcaraz no ha perdido ningún set de los seis disputados en Nueva York. En total, solo ha perdido 58 juegos en 18 sets, con un promedio de poco más de tres juegos por set, además, ha disputado apenas dos tie-breaks.

¿A qué equipo perteneces? 🇮🇹🇪🇸 pic.twitter.com/580PI0av38 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Así que en caso de derrotar a Jannik Sinner, el tenista español podría entrar a los libros de historia como uno de los mejores en este deporte. Ante la posibilidad de ganar, Carlos Alcaraz mencionó cuál es la clave para llevarse la victoria.

“Simplemente no tener altibajos en el partido y tratar de mantener un nivel muy alto durante todo el partido”, indicó el tenista español previo a la final del US Open.

¿Cuándo es la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

La final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se llevará a cabo desde Nueva York, Estados Unidos.

Ambos tenistas se verán las caras en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.