Los dos mejores tenistas del mundo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se enfrentaron en la Final del Masters 1000 de Cincinnati, pero las cosas no fueron cómo todos querían.

Antes de llegar a la Final del Masters 1000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, veamos cómo llegó el español a esta instancia.

No fue fácil para Alcaraz. Ganó a Andrey Rublev en los cuartos de final, en semifinales a Alexander Zverev, de esa forma se enfrentó al italiano buscando la revancha.

Sinner demostró en este Masters 1000 de Cincinnati que es el número 1 del mundo. No perdió ni un set, y ya tenía 26 victorias seguidas en una cancha dura.

Masters 1000 de Cincinnati: Carlos Alcaraz se proclama campeón tras lesión de Jannik Sinner

Así llegamos a la final del Masters 1000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Para empezar, se debe decir que se jugó a grandes temperaturas.

Comenzó el encuentro y Carlos Alcaraz comenzó dominando a Jannik Sinner de manera sopresiva, pero no por su gran tenis, sino por que el italiano se sintió mal.

En un momento, Sinner se acercó a la red y se tuvo que rendir: "Les quiero pedir disculpas a todo el público. No me sentí bien anoche, pensé que hoy a la mañana iba a mejorar, pero no fue así. Sé que es un lunes, quizás muchos de ustedes dejaron de ir a trabajar o hacer cosas para venir y les pido disculpas que esto haya sido así. Lo siento“, comentó.

El español no le quedó más que respetar la decisión y tomar el trofeo: “Sé que trabajarás más duro para volver fuerte. Eso es lo que hacen los verdaderos campeones y tú eres uno de ellos”.

I’m so sorry for Jannik! Nobody likes to win because their opponent retires, especially in a final like this. Wishing you a speedy recovery! ❤️ Very happy with my week in Cincinnati and feeling ready for the US Open! 💪🏻🏆



Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: La rivalidad que todos quieren ver en el US Open

Este Masters 1000 de Cincinnati es de preparación para el US Open, el último Grand Slam del año y que sí o sí lo quieren ganar Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Todos los aficionados del tenis quieren ver otra final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pues las que dejaron en Roland Garros y Wimbledon demostraron un nivel que pocos.

Una la ganó el español de manera agónica y otra el italiano contundentemente.