En el Mundial de Clubes Juvenil, se enfrentó el Real Madrid y el River Plate. El partido lo perdieron los argentinos que no les gustó y terminaron agrediendo al árbitro y a los rivales.

Ya sea en categorías menores o en mayores, los argentinos se han caracterizado por llegar a la violencia cuando no consiguen ganar. En este partido entre River Plate y el Real Madrid hubieron 3 expulsados.

Veamos qué pasó en este Mundial de Clubes Juvenil, que si bien no es oficial para la FIFA, tiene mucho prestigio por los equipos que se pueden ver.

Indignación total en partido de juveniles Real Madrid vs River Plate; argentinos agredieron a árbitro y rivales

Real Madrid se enfrentó a River Plate en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes Juvenil, lo ganaron los españoles 2 por 0, cosa que no gustó a los argentinos que terminaron agrediendo.

Todo comenzó al minuto 36 cuando el 10 de River Plate fue expulsado por dar una patada en la cara al jugador del Real Madrid. Cuando salió de la cancha todavía se terminó burlando de su rival.

MALAS NOTICIAS PARA EL MILLONARIO: Gonzalo Pereyra EXPULSADO por esta patada en River vs. Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WMIAl606DS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Luego un defensor de los Millonarios agredió a un delantero del Club Blanco sin que el balón estuviera en juego y vio otra roja. Más tarde, otro de los argentinos vio la segunda amarilla.

Todo eso mientras el Madrid anotaba los goles. Al finalizar el partido, los sudamericanos fueron a buscar al árbitro, y a reclamar lo que había ocurrido, los ánimos se comenzaron a calentar y terminaron golpeando a los rivales, hasta se metieron con el árbitro.

¡SE ARMÓ EN EL FINAL! El árbitro hizo sonar el silbato, se concretó la victoria del Real Madrid y los pibes de River se abalanzaron contra él.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zzXNXHxhoV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

¿Qué es el Mundial de Clubes Juvenil? Torneo no oficial con grandes clubes

El Mundial de Clubes Juvenil (Sub-18) es un torneo no oficial, pero que se pueden ver grandes equipos como el Real Madrid, Barcelona, River Plate, Benfica, Como, Sevilla, Palmeiras, Corinthians, entre otros.

Este Mundialito de Clubes se lleva a cabo desde el 2005 y "se ha consolidado como un espacio de desarrollo para futuras promesas del fútbol profesional“.