La NFL en México es uno de los mercados más redituables para dicho deporte, sin importar qué equipo venga la afición azteca siempre responde al llamado y recientemente Jerry Jones, dueño de Dallas Cowboys puso a soñar a los fans.

Desde hace algunos meses surgió el rumor de que Dallas Cowboys vendría a México para jugar un partido en el Estadio Azteca, una noticia que sin duda ilusionó a sus fanáticos y de la que hoy se retomó el tema.

Para el dueño del equipo de los Vaqueros, el apoyo de la afición mexicana es muy importante por eso la tienen presente en los planes para próximos partidos fuera de Estados Unidos.

¿Dallas Cowboys jugarán en México? Jerry Jones hace brutal revelación que ilusiona a todos los fans

Jerry Jones, el dueño de Dallas Cowboys, lanzó un guiño a los fans mexicanos del equipo al dejar entrever su intención de venir a México más pronto de lo que esperan.

Además, el dueño de los Vaqueros, resaltó lo importante que son los fans mexicanos para el equipo por ello quiere traerlo pronto, ya que desde 2001 no juegan en el país azteca.

“Lo más importante es tener a nuestros fans en México apoyando a su equipo, pero más importante es que cuando vamos allá y tenemos esa afición apoyándonos, eso nos hace sentirnos más cercanos a nuestros aficionados hispanos acá en los Estados Unidos, esa es la parte más importante.

Queremos mostrarles a todos nuestros aficionados en este país lo que significan los fans hispanos para los Dallas Cowboys. -¿Cuándo, cuándo vamos a México? (preguntó la entrevistadora). Esa es una gran pregunta, cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Cowboys allá”, dijo Jerry Jones.

¿Cowboys a México? 👀🇲🇽



Jerry Jones habla sobre la importancia del apoyo latino y los planes de llevar al equipo a México. #DallasCowboys | #SomosCowboys pic.twitter.com/O7EJ2PuqzT — Somos Cowboys (@SomosCowboys) September 17, 2025

¿Cuántos partidos ha jugado Dallas Cowboys en México?

De acuerdo con John Sutcliffe, los Dallas Cowboys regresarán a México para el 2026, después de la remodelación del Estadio Azteca, ahora nombrado Estadio Banorte, de confirmarse esta sería la quinta visita del equipo al país azteca.

En total han sido cuatro las ocasiones en que Dallas ha venido a México, pero ninguna de esas veces ha sido para disputar un juego oficial de la temporada de la NFL, por ello se espera que en su regreso lo haga como parte del calendario internacional del equipo.

Dallas Cowboys en México: