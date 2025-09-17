Shohei Ohtani no se cansa de romper récords pero esta vez se superó a sí mismo, e impuso uno nuevo en la MLB que será imposible de alcanzar por lo que este nuevo dato lo pone como el mejor beisbolista de la historia.

La palabra récord ha estado ligada tantas veces a Shohei Otani que ya hasta parece su sinónimo, pero es que el pelotero japonés no se cansa de seguir haciendo historia en las Grandes Ligas junto con los Dodgers.

La noche de ayer, martes 16 de septiembre, el astro nipón se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en alcanzar los 50 jonrones y los 50 ponches en una misma temporada.

Shohei Ohtani logra nuevo récord imposible en la MLB que lo pone como el mejor beisbolista de la historia

Shohei Ohtani sigue escribiendo con letras doradas su nombre en los libros de la MLB, el récord que impuso ayer lo pone como el mejor beisbolista de la historia o al menos, van a pasar muchos años para volver a ver alguien que haga lo que él ha hecho.

El día de ayer Ohtani disparó su jonrón 50 de la temporada y se unió a un selecto grupo de peloteros que conectaron al menos 50 jonrones en temporadas consecutivas en la historia de las Grandes Ligas.

Pero por si fuera poco lo que consiguió el japonés, esa misma noche en el juego de Dodgers vs Philadelphia Phillies, lanzó 5 entradas sin hit en donde consiguió su ponche 50 de la temporada, inaugurando así un nuevo club: 50 jonrones y 50 ponches.

🚨 CLUB 5️⃣0️⃣ - 5️⃣0️⃣



SHOHEI OHTANI 🇯🇵 es el primer jugador en la HISTORIA de #MLB con:



5️⃣0️⃣ Jonrones

5️⃣0️⃣ Ponches



✅️ En el mismo juego que llegó a sus 50 JONRONES también llegó a sus 50 PONCHES.



👉 Afortunado de ver a uno de los mejores en la Historia del Beisbol. pic.twitter.com/EZsci9C9eH — Joframaso (@joframaso) September 17, 2025

Dodgers analiza cambio de posición de Shohei Ohtani para los playoff de la MLB

Se espera que Shohei Ohtani sea utilizado como lanzador abridor de los Dodgers en los playoffs de la MLB, pero internamente han hablado sobre la posibilidad de que lance como relevista: “He tenido diferentes conversaciones con diferentes personas, y por supuesto que ha surgido ese tema”.

Sin embargo, esto implicaría un problema para el cuadro angelino ya que según las reglas actuales de la MLB, si Shohei inicia un juego como lanzador y luego es sustituido, puede continuar en acción como bateador designado.

Pero si comienza el encuentro como bateador designado y más tarde entra a lanzar como relevista, Dodgers perderían automáticamente al bateador designado una vez que terminara la presentación de Ohtani en el montículo por lo que, una solución podría ser usar al nipón como jardinero, una posición que no juega desde el 2021.