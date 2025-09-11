¿Se va? Álvaro Morales se ha colocado en el ojo del huracán luego de que se filtrara que no renovó contrato con ESPN, pero la gran pregunta es: ¿por qué no lo hizo? y aunque ustedes no lo crean la razón tiene que ver con el Universo Marvel.

Álvaro Morales es una de las caras más reconocidas de ESPN, su humor agrio y comentarios picantes le han hecho convertirse en uno de los personajes principales de la televisora, pero no siempre atina con sus comentarios y es por esto que su permanencia en la institución de Disney se ha puesto en duda.

En ESPN, empresa que pertenece a Disney, no están nada contentos con Álvaro Morales, y todo por una entrevista a Pedro Pascal, actor chileno protagonista de la película “Los 4 Fantásticos” del Universo Marvel.

El polémico conductor de deportes se quiso hacer el chistoso con Pedro Pascal, al grado de que incomodó al actor y esto llegó a oídos de los altos mandos de ESPN.

¿Por qué Álvaro Morales no renovó contrato con ESPN?

De acuerdo a información del Francotirador en su columna para Récord, la decisión de ESPN de no renovar el contrato con Álvaro Morales derivó de una entrevista con Pedro Pascal, actor chileno, que se unió al Universo Marvel como uno de los personajes principales de “Los 4 Fantásticos”.

Durante un evento de “Los 4 Fantásticos”, Álvaro Morales tuvo una dinámica con Pedro Pascal, quien se presentó con una gorra de los Yankees, lo que le valió las burlas del conductor de deportes.

“Le preguntó que si sabía cómo había quedado la última Serie Mundial, que perdió Nueva York ante Dodgers, y que desde cuándo no eran campeones”, reveló la fuente mencionada.

Las preguntas subieron de tono al grado de que se convirtió en burla y a Pedro Pascal no le pareció. Su enojo fue del conocimiento de los directivos de Disney, quienes, incluso, pensaron en correrlo de inmediato.

¿Qué seguirá en la carrera de Álvaro Morales?

Álvaro Morales finalizará contrato con ESPN en diciembre de este año, por lo que el siguiente paso en su carrera es incierto.

En días pasados se habló de una millonaria propuesta de Fox y los rumores que lo vinculan a TUDN se mantienen vivos.

Lo cierto es que en 2026 se disputará la Copa del Mundo y Morales será un activo importante para cualquier empresa.