El Real Madrid debutó en la Champions League 2025-26 con una victoria de 2-1 ante en Marsella, un partido que se terminó definiendo por dos penales que anotó Kylian Mbappé.

El Marsella estaba dando la sorpresa ante el conjunto merengue pero poco les duró la ventaja en el marcador ya que Mbappé anotó tan solo 6 minutos después.

Sobre la recta final del partido se marcó un segundo penalti para el Real Madrid por una mano de Facundo Medina que generó mucha controversia e influyó en el resultado.

¿Así gana el Real Madrid? Es el club con más penaltis a favor en la Champions League

El Real Madrid le remontó al Marsella en su primer partido de Champions League y lo hizo con dos penales, con esas faltas que le marcaron se convierte en el equipo con más infracciones en el área.

Con los dos tantos que le marcaron ante el Marsella, el Real Madrid llegó a 63 penales a favor en la historia de la Champions League, de acuerdo con MisterChip, experto en datos y estadística.

Cifra con la que junto con el Bayern Múnich se convierten en los equipos a los que más penales le han marcado, el conjunto bávaro se había quedado en el segundo puesto pero con el tanto que el marcaron ante el Chelsea empató a los merengues.

Equipos con más penales en Champions:

Real Madrid y Bayern | 63 penales

Barcelona | 56 penales

Manchester City | 37 penales

Arsenal | 36 penales

Polémica mano en el Real Madrid vs Marsella (tomada de video)

Segundo penal del Real Madrid ante Marsella causó controversia en Francia

El Real Madrid recibió en el Santiago Bernabeu al Marsella por la primera jornada de la Champions League y como es costumbre en los partidos de los merengues hubo polémica por un penal que le marcaron.

La polémica por el segundo penal resonó con fuerza en Francia que hasta Roberto de Zerbi, DT del Marsella, dio su opinión: “el segundo penalti ha sido un poco vergonzoso y lo diría si me lo hubieran pitado a mi favor".

De igual manera, Mehdi Benatia, director deportivo del Marsella expresó su sentir sobre el penal que le marcaron al Madrid: “es un penalti muy difícil de aceptar, pero yo ya lo he vivido aquí hace siete años (con la Juventus). Tengo el mismo sentimiento”.