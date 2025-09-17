El inicio de la Champions League fue complicado para Real Madrid, toda vez que le ganó con polémica y apuros a Olympique de Marsella por 2-1, pero independientemente de eso, sufrieron la lesión de uno de sus refuerzos y referentes, el cual estará fuera de actividad por varias semanas.

Apenas a los tres minutos de partido, Trent Alexander-Arnold sintió una molestia muscular que lo mandó al suelo y no tardó en salir de cambio. 24 horas después, Real Madrid compartieron la gravedad de la lesión de uno de sus referentes y aunque no dieron tiempo especifico de recuperación, se estima que esté fuera de seis a ocho semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución”, indicó el parte médico madridista.

El mensaje de Trent Alexander-Arnold tras su lesión con Real Madrid

Luego de que se confirmara la lesión de Trent Alexander-Arnold con Real Madrid, el propio jugador inglés dejó un mensaje en redes sociales en el que se comprometió a esforzarse para volver cuanto antes y en mejor forma.

“Volveré lo antes posible y más fuerte que antes. Nos vemos pronto madridistas”, publicó Trent Alexander-Arnold en redes sociales después de que se confirmara la gravedad de su lesión con Real Madrid.

Cabe recordar que el lateral inglés está todavía en un proceso de adaptación tanto a su nuevo equipo como a la ciudad de Madrid. Vale recordar que esta es su primera experiencia fuera de Liverpool, por lo que la lesión le ha llegado en un momento sumamente inoportuno.

¿Cuándo vuelve Trent Alexander-Arnold con Real Madrid?

El pronóstico de recuperación para Trent Alexander-Arnold ronda las seis a ocho semanas, por lo que en Real Madrid saben que durante el resto de este mes y todo octubre no podrán echar mano de él, lo que abriría la oportunidad de jugar para Carvajal, quien se fue expulsado ante Marsella.

De cumplirse este pronóstico, se podría dar por hecho que Real Madrid perdería a Trent Alexander-Arnold para el Clásico contra Barcelona que se jugará el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Según su evolución, Trent Alexander-Arnold podría estar listo para la visita que Real Madrid hará a Liverpool en Anfield por la Champions League programado para el 4 de noviembre.