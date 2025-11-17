Jake Paul volverá al ring de boxeo para enfrentar al excampeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua; te decimos cuándo y dónde pelea el influencer estadounidense.

Después de vencer a Julio César Chávez Jr. en junio pasado, el influencer Jake Paul cerrará el año midiéndose ante un rival más complicado, como lo es Anthony Joshua.

Jake Paul vs Anthony Joshua: ¿Cuándo pelea el influencer estadounidense?

Jake Paul vs Anthony Joshua pelean el viernes 19 de diciembre de 2025 para cerrar el año boxístico, un reto mayor para el influencer estadounidense.

El combate de peso pesado será a ocho asaltos de tres minutos, con ningún tipo de campeonato el juego.

Jake Paul vs Anthony Joshua: ¿Dónde pelea el influencer estadounidense?

La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, que se transmitirá en vivo a través de la plataforma Netflix.

Evento: Jake Paul vs Anthony Joshua

Fecha: Viernes 19 de diciembre de 2025

Sede: Kaseya Center de Miami, Florida

Transmisión: Netflix

El influencer Jake Paul enfrenta su reto más importante como boxeador

La pelea contra Anthony Joshua será la más difícil hasta ahora para el influencer Jake Paul, quien con 28 años tiene un récord de 12-1 (7 KOs).

Y Jake Paul ya empezó a calentar la pelea: “Esto no es una simulación de IA. Este es el Día del Juicio. Una pelea profesional de peso pesado contra un campeón mundial de élite en su mejor momento”.

El influencer estadounidense adelantó que, “cuando derrote a Anthony Joshua, toda duda desaparecerá y nadie podrá negarme la oportunidad de pelear por un título mundial. A todos mis detractores, esto es lo que querían”.

¿Quién es el rival de Jake Paul?

Anthony Joshua, siguiente rival de Jake Paul, es dos veces campeón mundial y medallista de oro olímpico, pero no ha peleado desde que perdió contra Daniel Dubois, en septiembre de 2024.

“Me tomé un tiempo y estoy regresando con un mega espectáculo. Es una gran oportunidad para mí. Estoy a punto de romper internet con la cara de Jake Paul”, advirtió Joshua.