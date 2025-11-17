América Femenil vs Tigres chocan en la Final de la Liga MX Femenil; te decimos día, hora y canal para ver el partido de ida en el Nido de las Águilas.

La ida de la Final de la Liga MX Femenil enfrenta al América Femenil vs Tigres en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

América Femenil vs Tigres: Día para ver la ida de la Final de Liga MX Femenil

América Femenil vs Tigres será el jueves 20 de noviembre de 2025, en el partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil.

La Final de vuelta de la Liga MX Femenil, Tigres vs América Femenil, se jugará el domingo 23 de noviembre en el Estadio Universitario.

América Femenil vs Tigres: Hora para ver la ida de la Final de Liga MX Femenil

América Femenil vs Tigres se medirán en la ida de la Final de la Liga MX Femenil, a las 20 horas, tiempo del centro de México.

América Femenil vs Tigres: Canal para ver la ifa de la Final de Liga MX Femenil

Las señales de ViX, TUDN, Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y Canal 9, transmitirán el partido de ida de la Final, América Femenil vs Tigres.

Partido: América Femenil vs Tigres

Fase: Ida de la Final de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y Canal 9

¿Cómo llegaron Tigres y América a la Final de la Liga MX Femenil?

El domingo 16 de noviembre se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales del Apertura 2025, en la Liga MX Femenil, arrojando a Tigres y América como las finalistas.

Tigres recibió a Cruz Azul en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil, que terminó 3-2 a favor de las Amazonas, que van de nuevo a la Final contra América.

Más tarde, en el Estadio Ciudad de los Deportes, Chivas visitó al América para disputar el segundo capítulo de las semifinales.

América no dejó dudas de su superioridad, y tras ganar 2-0 la vuelta, redondeó un global de 4-0 global a favor de las dirigidas por Ángel Villacampa.

Dominio de Tigres en finales contra América Femenil

América Femenil y Tigres se han enfrentado en tres finales de la Liga MX Femenil, con saldo a favor de las Amazonas.

Tigres ha ganando dos de las tres finales que ha disputado con América en la Liga MX Femenil.