LeBron James regresó a los entrenamientos con Los Ángeles Lakers, y parece estar listo para debutar en la competencia, con lo cual va por la marca de 23 temporadas jugadas en la NBA; te decimos cuándo y dónde impondría el récord.

Una lesión impidió a LeBron James debutar hasta ahora en la temporada de la NBA, dejando en el aire la nueva marca de temporadas jugadas, misma que estaría por romperse.

LeBron James va por marca de 23 temporadas jugadas en la NBA: ¿Cuándo impondría el récord?

Cuando LeBron James regrese a la alineación de los Lakers se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en participar en 23 temporadas.

Los Lakers enfrnta al Utah Jazz el martes 18 de noviembre, y después no vuelven a jugar hasta el domingo 23 de noviembre, por lo que imponer un nuevo récord podría esperar todavía algunos días.

“Solo estoy tratando de volver a sentirme como yo mismo otra vez”, afirmó LeBron James.

LeBron James va por marca de 23 temporadas jugadas en la NBA: ¿Dónde impondría el récord?

El Crypto.com Arena, sede de los Lakers, verá a la quinteta de LeBron James recibir al Jazz, en una noche en la que el jugador de 40 años podría imponer la marca de 23 temmporadas jugadas en la competencia.

Evento: Jazz vs Lakers

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Crypto.com Arena, Los Ángeles

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Por qué no ha debutado LeBron James en la actual temporada de la NBA?

LeBron James, de 40 años, no había entrenado con los Lakers de la NBA, desde que desarrolló ciática antes del inicio del campamento de entrenamiento a finales de septiembre.

El juegador de la NBA se perdió un partido inaugural de temporada por primera vez en su vida en el baloncesto.

El máximo anotador en la historia de la NBA se reincorporó a los Lakers después de su regreso de una gira de cinco partidos, pero reconoció que aún tiene trabajo por hacer antes de estar en plena forma de juego.

James se unió a los South Bay Lakers de la G League para practicar la semana pasada mientras aumentaba su actividad en la cancha con su primer trabajo de cinco contra cinco desde la primavera pasada.