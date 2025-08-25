Newcastle recibió al Liverpool en St. James Park en uno de los partidos más destacados de la Jornada 2 de la Premier League y no decepcionaron, pues hubo una feria de goles y emociones hasta el último minuto.

Newcastle llegó a este encuentro luego de empatar 0-0 en su debut en la Premier League ante el Aston Villa y en medio de la polémica desatada alrededor de Alexander Isak debido a que está presionando para que lo dejen salir en este mercado.

Por otro lado, el Liverpool llegó al juego luego de ganarle al Bournemouth en Anfield por marcador de 4-2 en un partido lleno de emociones debido a los múltiples homenajes que hubo para Diogo Jota.

Newcastle vs Liverpool: Resumen y goles del encuentro entre los Magpies y los Reds en la Premier League

Ryan Gravenberch abrió el marcador en el minuto 34 del encuentro para el Liverpool con un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área, por lo que parecía que sería un encuentro tranquilo para los Reds en casa del Newcastle.

Además, en la recta final del primer tiempo el Newcastle se quedó con un hombre menos debido a que Aaron Gordon cometió una dura falta sobre Virgil Van Dijk, capitán del Liverpool y fue expulsado.

Aunado a eso, en el inicio de la segunda mitad Hugo Ekitike amplió la ventaja de los dirigidos por Arne Slot debido a que aprovechó un rebote en el área de los Magpies y la mandó a guardar pegada al poste.

Sin embargo, las Urracas no se dieron por vencidas e igualaron el encuentro y con goles de Bruno Guimaraes y Osula empataron el juego a pesar de estar en inferioridad numérica por gran parte del partido.

A pesar de que parecía que los dirigidos por Eddie Howe sacarían un punto importante ante los campeones de la Premier League, en los últimos minutos apareció Rio Ngumoha, canterano de solamente 16 años de edad, para darle la victoria a los de Anfield.

¿Qué le depara a Liverpool y Newcastle en la Jornada 3 de la Premier League?

Para la próxima fecha de la Premier League, a Liverpool le espera uno de los partidos más complicados en su calendario, pues recibirán al Arsenal de Mikel Arteta en Anfield el domingo 31 de agosto a las 9:30am.

Por otro lado, el Newcastle visitará al Leeds United en Elland Road para la próxima jornada, por lo que se espera que los dirigidos por Eddie Howe sumen su primera victoria en la actual temporada de la Premier League.