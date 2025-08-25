El Real Madrid se enfrentó al Real Oviedo en la Jornada 2 de LaLiga con victoria por 3-0 en favor de los merengues, juego en el que el futbol mexicano se vio representado.

Los goles del partido estuvieron a cargo de Kylian Mbappé y otro más de Vinicius Jr., quien arrancó desde la banca, pero eso no impidió que ampliara la ventaja del conjunto blanco.

El primer gol del juego llegó por parte del francés ganador del Mundial 2018, al minuto 37. El futbolista del Real Madrid giró sobre sí mismo en un gran control orientado para marcar con un derechazo el primer tanto del partido.

No obstante, el cuadro del Real Oviedo reclamó que hubo falta de Aurelien Tchouameni en el robo del balón sobre Leander Dendoncker, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron que existió infracción antes de que marcara Kylian Mbappé.

Legión Liga MX: El futbol mexicano se vio representado en el Real Oviedo vs Real Madrid

La segunda parte del partido sirvió para que el Real Madrid ampliara la ventaja sobre el Real Oviedo, pues después de que el ghanés Kwasi Sibo remató al poste, Kylian Mbappé logró el doblete del juego y tercero de la temporada.

Minutos más tarde, Vinicius Jr. robó el balón al francés Haissem Hassam para comenzar un contragolpe que acabó con gol para el brasileño y el 3-0 definitivo.

Cabe mencionar que el partido entre Real Madrid y Real Oviedo tuvo representación de personajes que estuvieron en algún momento en la Liga MX y que hoy en día se encuentran en LaLiga.

Tal es el caso del entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, quien fue técnico de Tigres. Salomón Rondón, proveniente de Pachuca y Federico Viñas, quien ya estuvo en el León y el América en temporadas pasadas.

¿Qué sigue para el Real Madrid y el Real Oviedo en LaLiga?

El Real Madrid buscará seguir escalando posiciones en LaLiga con el objetivo de llegar al primer puesto lo antes posible, sin embargo, en la próxima jornada tendrá que superar al Mallorca.

En el caso del Real Oviedo, recibirán en su estadio a la Real Sociedad con el objetivo de conseguir su primera victoria en la liga española.