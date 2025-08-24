El Fulham de Raúl Jiménez se enfrentó al Manchester United en la Jornada 2 de la temporada 2025-2026 de la Premier League, partido que resultó poco favorable para el equipo del futbolista mexicano.

Los Red Devils no lograron sobreponerse al Fulham en su visita al Craven Cottage, pues pese a que se adelantaron en el marcador al minuto 58 con un autogol de Rodrigo Muniz, el Manchester United no logró vencer al Fulham.

La victoria hubiera sido para el equipo visitante de no ser por Bruno Fernandes, quien falló un penal en la primera parte del encuentro, por lo que el Manchester United solo ha podido sumar un punto de seis posibles en este inicio de temporada 2025-2026.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en su partido con el Fulham de la Premier League?

Raúl Jiménez y el Fulham dieron todo en la cancha para no perder el juego ante el Manchester United en la Premier League, sin embargo, los Red Devils no les dejarían la tarea fácil a los locales.

Y es que en la segunda mitad del partido, el United avisó con un disparo de Diallo que se fue desviado y minutos después el técnico portugés Ruben Amorim metió a Sesko, uno de los fichajes del club que no estuvo tan acertado como se esperaba.

En el minuto 58 luego de un corner, Leny Yoro había anotado de cabeza para darle la ventaja al Manchester United, pero el esférico fue tocado ligeramente por Rodrigo Muniz antes de entrar a las redes.

Los cambios vinieron para el Fulham y fue el turno del mexicano Raúl Jiménez y Smith Rowe, quienes fueron claves para finalizar el partido, pues apenas dos minutos después de ingresar, el inglés aprovechó un centro de Iwobi para entrar solo desde la segunda línea y poner el 1-1 final.

Strong performance and a point. 📈 pic.twitter.com/GFtcro0IeZ — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 24, 2025

¿Qué sigue para el Fulham de Raúl Jiménez?

Luego del empate ante el Manchester United, el Fulham de Raúl Jiménez sumó su segundo empate consecutivo.

Ahora el Fulham tendrá que cambiar el chip para disputar la EFL Cup ante el Bristol City, como parte de la segunda ronda del torneo de copa.