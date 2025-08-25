La violencia en los estadios del futbol mexicano no cesa, ahora fue el Estadio Olímpico Universitario el escenario para un nuevo y bochornoso suceso, pues fans de Cruz Azul agredieron a la familia de Alexis Vega.

A través de su cuenta de X, Alexis Vega denunció agresiones contra su familia durante el duelo ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

El futbolista señaló que agredieron a su cuñada y a otros familiares de los futbolistas del Club Deportivo Toluca.

El equipo mexiquense también se pronunció en redes sociales y lamentó las agresiones a los familiares de sus jugadores.

Alexis Vega revela que agredieron a su cuñada en el Estadio Olímpico Universitario

Luego de que un video de una mujer en pleno cruce de palabras con la afición en el Estadio Olímpico Universitario se viralizó en redes sociales, Alexis Vega rompió el silencio y aseguró que se trataba de su cuñada, a quien agredieron durante el choque entre Cruz Azul y Club Deportivo Toluca.

“Cabe recalcar que no solo fueron agresiones en contra de mi cuñada, sino también a otros familiares de mis compañeros. Es una tristeza que por estos hechos nuestras familias ya no se sientan seguras en un estadio”, señaló Alexis Vega en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Será la primera y última vez que permito que sigan difamando a mi y a mi familia. De lo contrario me veré en la necesidad de actuar legalmente contra quien resulte responsable”, agregó el futbolista de Toluca.

Cabe recalcar que no solo fueron agresiones en contra de mi cuñada, si no también a otros familiares de mis compañeros.

Es una tristeza que por estos hechos nuestras familias ya no se sientan seguras en un estadio. https://t.co/Nn3Ujfm6QW — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) August 25, 2025

El comunicado de Club Deportivo Toluca tras las agresiones a familiares de Alexis Vega y otros jugadores

A través de un comunicado, Club Deportivo Toluca lamentó los actos de violencia de los que fueron víctimas los familiares de Alexis Vega y otros jugadores de la plantilla escarlata.

“Lamentablemente durante el partido del sábado pasado ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, un grupo de personas agredió de manera verbal, con insultos y cánticos discriminatorios a las familias de varios jugadores de nuestro club, entre ellas la de Alexis Vega”, se lee en el comunicado.

Club Toluca aclaró que el video que circula en redes sociales, donde una mujer tiene un cruce de palabras con la afición de Cruz Azul, “la persona que aparece no es la esposa de nuestro capitán”.

Comunicado de Club Deportivo Toluca. (Itzel Espinoza / SDPDeportes)

¿Qué dijo la cuñada de Alexis Vega tras ser protagonista de una pelea en el Olímpico Universitario?

La cuñada de Alexis Vega se pronunció a través de su cuenta de Instagram y detalló lo sucedido en el Estadio Olímpico Universitario, pues fue protagonista de un cruce de palabras con la afición; le dijeron “borracho” al futbolista de Toluca y ésta respondió llamándoles “pendejos”.

“Fui objeto de ofensas y agresiones verbales que me hicieron reaccionar de una manera que me representa ni representa mis valores”. escribió la cuñada de Alexis Vega.

“Reconozco que me alteré y utilicé palabras que no debí, pero quiero que sepan que en ningún momento fue mi intención ofender a toda la afición. Simplemente me sentí atacada y actué en defensa propia”, puntualizó.