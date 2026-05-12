La Selección Mexicana anunció que a partir de este martes 12 de mayo de 2026 comenzarán a incorporarse los jugadores que militan en Europa rumbo a la preparación del Mundial 2026.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informa que a partir de mañana iniciará el proceso de incorporación de jugadores de ligas europeas a la Selección Nacional de México dirigida por Javier Aguirre”, informó la Selección Mexicana en un comunicado.

Llegan los europeos: México recibirá a 7 jugadores rumbo al Mundial 2026. (especial)

Guillermo Ochoa fue el primero en integrarse a la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa fue el primero de los mexicanos que militan en Europa en incorporarse a la Selección Mexicana, anticipando su convocatoria para disputar su sexto Mundial en la edición 2026.

El portero de 40 años de edad, Guillermo Ochoa, compartió que vestir la camiseta del Tricolor nunca ha sido rutinario y que vive esta última concentración con la misma ilusión de su debut.

De igual manera, la Selección Mexicana confirmó la presencia del ex del América a la concentración de México para el Mundial 2026.

“El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del Club AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación”. Selección Mexicana.

¿Quiénes serán los otros 6 jugadores que se integrarán a la Selección Mexicana?

De acuerdo con varios reportes, los otros seis jugadores que se integrarán a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 son: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez.

Y el último podría ser Santiago Giménez o Álvaro Fidalgo, aunque ambos no han tenido muchos minutos en sus respectivos clubes.