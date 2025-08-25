El Perro Bermúdez protagonizó un curioso momento en redes sociales, ya que confundió a Luis Malagón con Moi Muñoz, exportero del Club América.

Mientras se jugaba el Atlas vs América, el Perro Bermúdez quería destacar el papel de Luis Malagón bajo los tres postes, sin embargo mencionó a Moi Muñoz en su lugar.

El error de inmediato fue notado por varios usuarios en redes sociales, quienes no lo dejaron pasar y bromearon con lo sucedido con el experimentado narrador deportivo.

Perro Bermúdez confunde a Luis Malagón con Moi Muñoz

A través de su cuenta oficial en X, el Perro Bermúdez quería aplaudir la actuación de Luis Malagón, pero acabó confundiéndolo con Moi Muñoz.

"Atajadon de Moi Muñoz en una acción enorme pero en serio del arquero michoacano!!“, escribió en sus redes sociales el Perro Bermúdez desatando varias risas entre los internautas.

Luis Malagón se convirtió en uno de los héroes de la noche, al realizar un par de atajadas que le permitieron al Club América llevarse la victoria ante Atlas FC, pero esto no le impidió ser confundido con Moi Muñoz.

Aunque desde hace varios años, Muñoz anunció su retiro de las canchas, su figura aún es recordada por varios, ya que fue protagonista del título de las Águilas en 2013.

Comparan al Perro Bermúdez con Raúl Orvañanos tras confundir a Luis Malagón con Moi Muñoz

Luego de hacer su publicación, varios aficionados respondieron al Perro Bermúdez en la sección de comentarios y hasta lo empezaron a comparar con Raúl Orvañanos.

El Perro Bermúdez fue tendencia al confundir a Luis Malagón con Moi Muñoz y algunos aficionados mencionaron: "Anda viendo el Atlas vs América del 2016, oiga“.

Algunos otros compararon su equivocación con las que también ha tenido Raúl Orvañanos en diversas transmisiones de partidos de la Liga MX.

“¿Qué pasó perro? Como que del Moy Muñoz jajajaja" fue otro de los comentarios con más likes en la publicación del histórico narrador del futbol mexicano.

Aunque el Perro se ha mantenido alejado de los foros de televisión, su participación en las redes sociales ha dado mucho de qué hablar con los usuarios.