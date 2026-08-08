Necaxa vs Pumas Femenil se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Victoria.
Conoce las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Pumas Femenil que se juega el sábado 8 de agosto como parte del Grupo B.
Necaxa vs Pumas Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico para el Necaxa vs Pumas Femenil es 1-1 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
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Pronóstico del partido: Necaxa 1-1 Pumas Femenil
Necaxa vs Pumas Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Necaxa vs Pumas Femenil.
Necaxa
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Lesly de León, Fátima Bracamonte, Corina Gómez y Abril Navarro
- Mediocampistas: Natalie Roque, María Aceves, María Acosta y Samantha Calvillo
- Delanteras: María Casado y Allison Veloz
Pumas
- Portera: Mar Moya
- Defensas: María Sainz, Andrea Pereira, Cristina Torres, Paola Chavero y Leigh-anne Robe
- Mediocampistas: Casandra Montero, Priscila Chinchilla y Alexa Huerta
- Delanteras: Stephanie Ribeiro y Angelina Hix
Necaxa vs Pumas Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
Necaxa vs Pumas Femenil juegan el sábado 8 de agosto a las 19:06 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Necaxa vs Pumas Femenil
- Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Tubi y FOX One