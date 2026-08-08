Necaxa vs Pumas Femenil se miden en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Victoria.

Conoce las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Pumas Femenil que se juega el sábado 8 de agosto como parte del Grupo B.

Necaxa vs Pumas Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico para el Necaxa vs Pumas Femenil es 1-1 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Necaxa 1-1 Pumas Femenil

Necaxa vs Pumas Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Necaxa vs Pumas Femenil.

Necaxa

Portera: Jennifer Amaro

Defensas: Lesly de León, Fátima Bracamonte, Corina Gómez y Abril Navarro

Mediocampistas: Natalie Roque, María Aceves, María Acosta y Samantha Calvillo

Delanteras: María Casado y Allison Veloz

León venció a Pumas en la Jornada 1. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas

Portera: Mar Moya

Defensas: María Sainz, Andrea Pereira, Cristina Torres, Paola Chavero y Leigh-anne Robe

Mediocampistas: Casandra Montero, Priscila Chinchilla y Alexa Huerta

Delanteras: Stephanie Ribeiro y Angelina Hix

Necaxa vs Pumas Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

Necaxa vs Pumas Femenil juegan el sábado 8 de agosto a las 19:06 horas en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.