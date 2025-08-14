Necaxa vs León se enfrentan en la Jornada 5 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs León es uno de los dos partidos programados para jugarse el viernes 15 de agosto, en el inicio de la Jornada 5 de la Liga MX.
Necaxa vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX
El pronóstico del partido Necaxa vs León, en la Jornada 5 de la Liga MX, es que los Rayos sumarán los tres puntos, consiguiendo la victoria con marcador de 3-1.
Necaxa vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX
James Rodríguez encabezará la posible alineación de León contra Necaxa en la Jornada 5 de la Liga MX.
- Oscar García
- Iván Moreno
- Stiven Barreiro
- Aadonis Frías
- Rodrigo Echeverría
- Fernando Beltrán
- Nicolás Fonseca
- Alfonso Alvarado
- James Rodríguez
- Jordi Cortizo
- Rogelio Funes Mori
Necaxa recibirá con esta posible alineación a León en la Jornada 5 de Liga MX.
- Ezequiel Unsain
- Tomás Jacob
- Alexis Peña
- Cristian Calderón
- Kevin Rosero
- José Rodríguez
- Diego de Buen
- Agustín Palavecino
- Rogelio Cortéz
- Tomás Badaloni
- Ricardo Monreal
Necaxa vs León: Hora ya canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Necaxa vs León jugarán el partido de la Jornada 5, a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.
El Estadio Victoria será el escenario del partido Necaxa vs León, y las señales de Claro Sports y Canal 7 transmitirán el partido de la Jornada 5 de la Liga MX.
- Partido: Necaxa vs León
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Claro Sports y el Canal 7
¿Cómo llegan Necaxa y León al partido de la Jornada 5 de Liga MX?
Necaxa se mantiene en una buena posición en la Liga MX, después de cuatro jornadas disputadas.
El la Jornada 4 del Apertura 2025, Necaxa sacó un punto en la cancha de Pumas, y suma 5 puntos en el octavo lugar de la tabla general del Apertura 2025.
León recibió a Rayados de Sergio Ramos en la Jornada 4, y perdió con marcador de 1-3, para quedarse en el lugar 15 de la tabla general.