Necaxa vs León se enfrentan en la Jornada 5 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs León es uno de los dos partidos programados para jugarse el viernes 15 de agosto, en el inicio de la Jornada 5 de la Liga MX.

Necaxa vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

El pronóstico del partido Necaxa vs León, en la Jornada 5 de la Liga MX, es que los Rayos sumarán los tres puntos, consiguiendo la victoria con marcador de 3-1.

Necaxa vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

James Rodríguez encabezará la posible alineación de León contra Necaxa en la Jornada 5 de la Liga MX.

Oscar García Iván Moreno Stiven Barreiro Aadonis Frías Rodrigo Echeverría Fernando Beltrán Nicolás Fonseca Alfonso Alvarado James Rodríguez Jordi Cortizo Rogelio Funes Mori

Necaxa recibirá con esta posible alineación a León en la Jornada 5 de Liga MX.

Ezequiel Unsain Tomás Jacob Alexis Peña Cristian Calderón Kevin Rosero José Rodríguez Diego de Buen Agustín Palavecino Rogelio Cortéz Tomás Badaloni Ricardo Monreal

Necaxa vs León: Hora ya canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Necaxa vs León jugarán el partido de la Jornada 5, a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Victoria será el escenario del partido Necaxa vs León, y las señales de Claro Sports y Canal 7 transmitirán el partido de la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Necaxa vs León

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports y el Canal 7

¿Cómo llegan Necaxa y León al partido de la Jornada 5 de Liga MX?

Necaxa se mantiene en una buena posición en la Liga MX, después de cuatro jornadas disputadas.

El la Jornada 4 del Apertura 2025, Necaxa sacó un punto en la cancha de Pumas, y suma 5 puntos en el octavo lugar de la tabla general del Apertura 2025.

León recibió a Rayados de Sergio Ramos en la Jornada 4, y perdió con marcador de 1-3, para quedarse en el lugar 15 de la tabla general.