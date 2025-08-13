La Jornada 7 de la Liga MX Femenil arranca el viernes 15 de agosto con el partido Tigres vs Pachuca; te decimos la hora y canal para ver a las Amazonas.

Tigres es una de las escuadras que encabeza a la Liga MX Femenil en el Apertura 2025, pero enfrentará a Pachuca, monarca vigente de la competencia.

Tigres vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

A las 20 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Tigres vs Pachuca, en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Tigres vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Las plataformas Amazon Prime Video y Fox, serán la señales en las que se podrá ver el partido Tigres vs Pachuca, en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Partido: Tigres vs Pachuca

Fase: Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Amazon Prime Video y Fox

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil vs Pachuca?

Tigres femenil venció 2-0 a Tijuana en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, para continuar en la pelea por el liderato de la competencia.

Con 16 puntos en su cuenta, Tigres sostiene una cerrada batalla con el América, por el liderato de la competencia de la Liga MX Femenil.

¿Cómo va Pachuca en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pachuca, escuadra campeona en el torneo de Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, ha bajado un poco el ritmo, pero sigue siendo una de las candidatas a gana el título.

Las Tuzas de Pachuca suman 11 puntos en el Apertura 2025 de la Liga MX, cosecha que las ubica en el lugar seis de la tabla general del torneo.

En la Jornada 6 de la Liga MX, Pachuca empató 2-2 con Querétaro en calidad de visitante, rol que repetira contra Tigres, con la necesidad de sumar puntos para no rezagarse.