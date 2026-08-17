Necaxa vs León se enfrentan el lunes 17 de agosto en el cierre de la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 2-1 de los Rayos.

Necaxa vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico para el Necaxa vs León de la Jornada 4 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 2-1.

Pronóstico: Necaxa 2-1 León

Necaxa vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs León, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz

Delantero: Julián Carranza

León llega tras clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 (mexsport / Eduardo Serratos)

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Sebastián Santos

Delantero: Daniel Arcilla

Necaxa vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Necaxa vs León se jugará el lunes 17 de agosto a las 19 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.

Partido: Necaxa vs León

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Necaxa y Rayados en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Necaxa y Rayados ganaron en la Jornada 1 del Apertura de la Liga MX, así que defenderán el invicto en el naciente torneo.

Necaxa derrotó 2-1 al Atlante, mientras que Rayados venció 3-2 a Santos Laguna en el arranque de la competencia.