Necaxa vs León se enfrentan el lunes 17 de agosto en el cierre de la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 2-1 de los Rayos.
Necaxa vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico para el Necaxa vs León de la Jornada 4 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 2-1.
Pronóstico: Necaxa 2-1 León
Necaxa vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs León, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz
- Delantero: Julián Carranza
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Sebastián Santos
- Delantero: Daniel Arcilla
Necaxa vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Necaxa vs León se jugará el lunes 17 de agosto a las 19 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.
- Partido: Necaxa vs León
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Necaxa y Rayados en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX?
Necaxa y Rayados ganaron en la Jornada 1 del Apertura de la Liga MX, así que defenderán el invicto en el naciente torneo.
Necaxa derrotó 2-1 al Atlante, mientras que Rayados venció 3-2 a Santos Laguna en el arranque de la competencia.