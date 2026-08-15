Atlante vs Toluca se miden en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es victoria de los Diablos Rojos en el Estadio Banorte.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 15 de agosto.

Atlante vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico para el Atlante vs Toluca es victoria de los Diablos Rojos 3-1 en la Jornada 4 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Atlante 1-3 Toluca.

Atlante vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs Toluca de la Jornada 4 de la Liga MX.

Atlante

  • Portero: Óscar Jiménez
  • Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
  • Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
  • Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Toluca

  • Portero: Luis García
  • Defensas: Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Santiago Simón, Érick Gutiérrez, Franco Romero y Jorge Díaz
  • Delanteros: Edgar López, Alexis Vega y Jesús Angulo

Atlante vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Atlante vs Toluca se enfrentan en el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el sábado 15 de agosto a las 17 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.

  • Partido: Atlante vs Toluca
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+