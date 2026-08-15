Atlante vs Toluca se miden en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es victoria de los Diablos Rojos en el Estadio Banorte.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 15 de agosto.
Atlante vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico para el Atlante vs Toluca es victoria de los Diablos Rojos 3-1 en la Jornada 4 de la Liga MX.
Pronóstico del partido: Atlante 1-3 Toluca.
Atlante vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs Toluca de la Jornada 4 de la Liga MX.
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
- Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
- Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente
Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Santiago Simón, Érick Gutiérrez, Franco Romero y Jorge Díaz
- Delanteros: Edgar López, Alexis Vega y Jesús Angulo
Atlante vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Atlante vs Toluca se enfrentan en el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el sábado 15 de agosto a las 17 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Atlante vs Toluca
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+