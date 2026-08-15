Atlante vs Toluca se miden en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es victoria de los Diablos Rojos en el Estadio Banorte.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 15 de agosto.

Atlante vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico para el Atlante vs Toluca es victoria de los Diablos Rojos 3-1 en la Jornada 4 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Atlante 1-3 Toluca.

Atlante vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs Toluca de la Jornada 4 de la Liga MX.

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez

Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto

Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Santiago Simón, Érick Gutiérrez, Franco Romero y Jorge Díaz

Delanteros: Edgar López, Alexis Vega y Jesús Angulo

Atlante vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Atlante vs Toluca se enfrentan en el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el sábado 15 de agosto a las 17 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.