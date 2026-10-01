Lionel Messi dará uno de los pasos más importantes de su futuro fuera de las canchas tras convertirse en el nuevo propietario del CD Eldense, club que compite en LaLiga Hypermotion.

El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución CD Eldense

La operación, que implica la adquisición total de las acciones de la entidad, marca el inicio de una nueva faceta empresarial para Leo Messi mientras se acerca el tramo final de su carrera como futbolista.

Con este movimiento, Leo Messi busca impulsar el crecimiento deportivo, institucional y social de una histórica institución del fútbol español.

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